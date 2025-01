Jak nie przytyć zimą? Pięć najlepszych sposobów

Większość osób ma tendencję do przybierania na wadze zimą. To naturalny efekt – mniej ruszamy się na świeżym powietrzu, za to więcej jemy. Długie wieczory sprzyjają podjadaniu na kanapie przed telewizorem. W dodatku w diecie jest mniej świeżych warzyw i owoców. Nasz organizm odczuwa też większą potrzebę spożywania kalorycznych produktów. To swego rodzaju mechanizm obronny sprzed tysięcy lat, by zgromadzić zapasy i przeżyć do wiosny. Co zrobić, by zimą nie zaprzepaścić efektów osiągniętych kilka miesięcy wcześniej? Poznaj pięć prostych sposobów, dzięki którym wiosną nie będziesz mieć potrzeby stosowania restrykcyjnych diet odchudzających.