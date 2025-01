Cukier to kontrowersyjny składnik, przez co coraz więcej osób decyduje się na jego odstawienie. Niestety nie jest to proste zadanie, ponieważ znajduje się on praktycznie w każdym przetworzonym produkcie. Dlaczego warto się postarać i zmniejszyć jego ilość w diecie? Odpowiedź jest prosta.

Dlaczego warto odstawić cukier? Jego nadmiar może pogorszyć twoje samopoczucie

Cukier to źródło energii, które niestety wiąże się z wieloma negatywnymi skutkami. Jego spożywanie powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi, a tym samym podnosi poziom insuliny. Długotrwałe i częste skoki cukru we krwi mogą skutkować problemami z regulowaniem hormonów we krwi, a tym samym prowadzić do rozwoju insulinooporności, a później nawet cukrzycy typu 2.

Cukier to składnik, który przyczynia się do przyrostu masy ciała. Uznawany jest za puste kalorie — dostarcza dużo energii, ale żadnych wartości odżywczych. Przyjmowany w nadmiarze np. pod postacią słodyczy czy słodzonych napojów może prowadzić do przybierania na masie, a w końcowym wyniku do nadwagi i otyłości.

Nadmiar cukru w diecie to zła wiadomość dla serca. Okazuje się, że zwiększa on poziom trójglicerydów we krwi, obniża poziom "dobrego" cholesterolu we krwi i powoduje wzrost ciśnienia krwi. W dłuższej perspektywie może przyczynić się do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

Cukier ma wpływ na nastrój i zdrowie psychiczne. Spożywanie jego dużych ilości prowadzi do gwałtownych skoków i spadków cukru we krwi. Mogą one wywoływać zmiany nastroju, drażliwość oraz zwiększyć uczucie zmęczenia. Cukier przyczynia się do wzrostów stanów zapalnych i może przyczynić do rozwoju wielu chorób.

Cukier ma także niekorzystny wpływ na jelita, a dokładnie ich mikroflorę. Zakłócają jej równowagę, sprzyjając rozwojowi niekorzystnych bakterii oraz drożdży. Może to prowadzić do problemów trawiennych, takich wzdęcia czy zaparcia.

Co się dzieje, kiedy odstawimy cukier?

Cukier jest praktycznie we wszystkim, przez co wyeliminowanie go z diety jest dość trudnym zadaniem. Sytuację pogarsza dodatkowo fakt, że ma on działanie uzależniające. Działa on na mózg jak narkotyk, przez to, że uwalnia dopaminę, czyli hormon szczęścia. Oznacza to, że rzucenie cukru może być trudniejsze, niż się nam wydaje. Pierwszą reakcją organizmu na usunięcie z diety słodyczy mogą być bóle głowy, drażliwość, zmęczenie czy zwiększona ochota na jedzenie. Przez to wiele osób się poddaje. Dopiero po kilku dniach można tak naprawdę odczuć pozytywną zmianę.

Odstawienie cukru. Jak reaguje organizm?

Już po tygodniu organizm zaczyna się adaptować do nowych warunków. Zmniejszona dawka cukru oznacza stabilny poziom energii oraz brak jej nagłych spadków. Wiele osób zauważa, że po odstawieniu cukru nie potrzebują popołudniowej drzemki, aby czuć się wypoczętym przez cały dzień. Dodatkowo polepsza się jakość snu, przez co śpimy głębiej i nie wybudzamy się.

Wiele osób po odrzuceniu cukru automatycznie chudnie, bez konieczności wprowadzania innych poprawek do diety. Okazuje się, że słodycze, słodzone napoje oraz przetworzona żywność stanowią nadwyżkę kaloryczną, której usunięcie skutkuje pozbyciem się dodatkowych kilogramów.

Co się dzieje w organizmie po odstawieniu cukru? Skutki są dalekosiężne

Już po miesiącu diety bez cukru w naszym organizmie zachodzą poważniejsze zmiany. Pierwsze widać już na zewnątrz, jako że poprawia się stan naszej skóry. Osoby cierpiące na trądzik mogą zauważyć załagodzenie stanów zapalnych. Po miesiącu poziom cukru we krwi stabilizuje się, a my nie czujemy napadów głodu, zwiększonego łaknienia oraz nagłych spadków energii. Wiele osób zauważa, że polepsza się zdolność do koncentracji. Znikają problemy z układem pokarmowym i reguluje się rytm wypróżnień.

Brak cukru w diecie sprawia, że polepsza się zdrowie jamy ustnej. Zmniejsza się ryzyko próchnicy oraz chorób dziąseł, a także innych chorób przewlekłych, jak cukrzyca typu 2, nowotwory czy choroby serca.

