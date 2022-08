Horoskop tygodniowy finansowy na 8-14 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Anne

Spis treści: 01 BARAN

BARAN 02 BYK

BYK 03 BLIŹNIĘTA

BLIŹNIĘTA 04 RAK

RAK 05 LEW

LEW 06 PANNA

PANNA 07 WAGA

WAGA 08 SKORPION

SKORPION 09 STRZELEC

STRZELEC 10 KOZIOROŻEC

KOZIOROŻEC 11 WODNIK

WODNIK 12 RYBY

BARAN

Zdjęcie Baran 22.03 - 21.04 / 123RF/PICSEL

W tym tygodniu dopisze ci dobry nastrój. W pracy zechcesz pozbyć się nieco własnych obowiązków i zrzucisz je na innych. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą poprzez wykorzystanie zalet intuicji, uchronią się przed kłopotami. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na dobrą współpracę z kimś z zagranicy. W sprawach finansowych to dobry moment, by przejrzeć rachunki i rozplanować wydatki na cały tydzień.

BYK

Zdjęcie Byk 22.04 - 21.05 / 123RF/PICSEL

Aura tego tygodnia przyniesie przyjemne wydarzenia w sferze zawodowej. W pracy będziesz lawirować pomiędzy tym, co konieczne, a tym co daje ci rozwój. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą skupią się na tworzeniu nowego image firmy. Nowe reklamy, nowy wygląd strony i wiele innych działań pochłonie cały twój czas. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą mieć wrażenie, że wszystkie dobre oferty przeszły im koło nosa. W sprawach finansowych odetnij się od zbędnych kosztów, a od razu poczujesz to na bankowym koncie.

BLIŹNIĘTA

Zdjęcie Bliźnięta 22.05 - 21.06 / 123RF/PICSEL

Już od samego poniedziałku aktywnie ruszysz do działania. W pracy mimo dobrej energii unikaj ryzykownych zadań, szczególnie wymagających zarządzania ludźmi, bo sobie z nimi nie poradzisz. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na przychylność klienta. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny działać wedle jakiegoś planu, który ma im przynieść pozytywne efekty. W sprawach finansowych już od dawna nie ma szans na poprawę, zastanów się więc, co możesz z tym zrobić, zamiast czekać na szczęście.

RAK

Zdjęcie Rak 22.06 - 22.07 / 123RF/PICSEL

W tym tygodniu wszystko dobrze ci wyjdzie. W pracy mimo zagubienia uda ci się wyjść z zaległości, które powodowały, że nie mogłeś sobie z niczym poradzić na czas. Rakom prowadzącym własną działalność gospodarczą czas sprzyjał będzie przyciąganiu do siebie bogatych klientów. Warto to wykorzystać i pracować na pełnych obrotach! Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały więcej czasu na pogłębienie własnych pasji. W sprawach finansowych nie pożyczaj kasy, bo potem jej nie odzyskasz. W weekend unikaj korzystania ze zbyt wielu towarzyskich atrakcji, nie stać cię na to!

LEW

Zdjęcie Lew 23.07 - 23.08 / 123RF/PICSEL

Przed tobą udany tydzień. W pracy pojawi się sporo zamieszania, ale wybrniesz z wszystkich nieciekawych sytuacji. Pod koniec tygodnia czekają cię interesujące spotkania z wpływowymi osobami. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą wpadną na nowatorskie rozwiązania, które pomogą im z biznesem ruszyć do przodu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą zbyt emocjonalnie reagować na pojawiające się oferty. W sprawach finansowych całkiem nieźle, bo uda się zakończyć jakieś niemiłe zobowiązania.

PANNA

Zdjęcie Panna 24.08 - 23.09 / 123RF/PICSEL

W tym tygodniu wszystko się uda, tylko daremnie się nie denerwuj. W pracy dostaniesz ciekawe informacje, które warto wykorzystać dla swojej kariery. Być może trzeba będzie pozawierać nowe koalicje! Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą natchnione i wykonają kawał dobrej roboty, zwłaszcza jeśli pracują w usługach. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia ze wszystkim sobie sprawnie poradzą i dostaną wymarzony wakat. W finansach zmian na lepsze nie widać, dobrze jest więc sprawdzić, gdzie wyciekają ci pieniądze!

WAGA

Zdjęcie Waga 24.09 - 22.10 / 123RF/PICSEL

Sierpniowa aura pozwoli ci zmienić to, co zaczęło kuleć. W pracy pewne sytuacje wymkną się spod kontroli, ale wyjątkowo nie pozwolisz sobie na to, by pojawiły się opóźnienia w realizowaniu zadań. Wagi prowadzące własne biznesy będą miały sporo działań, które okażą się niezwykle absorbujące i trzeba będzie poświęcić im cały wolny czas. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zorientują się, że rynek pracy wcale nie jest odpowiedni do ich potrzeb. Czeka cię do opłacenia przeszła zaległość, która wcale o sobie nie zapomniała.

SKORPION

Zdjęcie Skorpion 23.10 - 22.11 / 123RF/PICSEL

W tym tygodniu dobrze będzie ci się wiodło. W pracy zrób listę zadań do wykonania, a potem ściśle się jej trzymaj, a nie będziesz mieć żadnych zaległości. Plan się uda pod warunkiem, że nie stracisz czasu na biurowe ploteczki. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą poświęcą więcej czasu na obowiązki, na które nie do końca mają ochotę, ale ktoś musi je wykonać. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nowych ofert powinny szukać w Internecie. W sprawach finansowych poprawa pod warunkiem, że będziesz pracować w weekend.

STRZELEC

Zdjęcie Strzelec 23.11 - 21.12 / 123RF/PICSEL

W tym tygodniu obudzi się w tobie niepohamowany pociąg do dominacji. Strzelce pracujące na swoim będą mierzyć się nie tylko z trudnym klientem, ale też z własną huśtawką nastrojów. Staraj się na ważne sprawy spoglądać z dystansu. Osoby spod tego znaku pracujące na etacie, będą bardzo dobroduszne i pozwolą się wykorzystać komuś, kto będzie chciał zrzucić na nich swoje obowiązki. W sprawach finansowych zmian na lepsze nie będzie, dlatego nie gardź groszem i każdą złotówkę oszczędzaj.

KOZIOROŻEC

Zdjęcie Koziorożec 22.12 - 20.01 / 123RF/PICSEL

Umiarkowanie. W tym tygodniu skupisz się na tym, by pozałatwiać trudne sprawy. W pracy z niczym się nie śpiesz, bo łatwo będzie o pomyłki, których potem nie da się naprostować. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą powinny umiejętnej radzić sobie ze stresem i nie reagować krzykiem, kiedy coś nie idzie po ich myśli. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zadbać o to, by lepiej rozumieć się z innymi ludźmi. W sprawach finansowych będziesz mieć dobry czas, by zarabiać kasę.

WODNIK

Zdjęcie Wodnik 21.01 - 18.02 / 123RF/PICSEL

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie zawieraniu nowych znajomości. W pracy z łatwością dogadasz się z innymi, a wykonywanie zadań będzie szło ci lekko. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą, będą zadowolone z wykonanej przez siebie roboty. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia o pomoc powinny poprosić dawnych znajomych. W sprawach finansowych będziesz mieć lepszy czas na zarabianie pieniędzy.

RYBY

Zdjęcie Ryby 19.02 - 21.03 / 123RF/PICSEL

Odwróceni Kochankowie, Król buław, odwrócona siódemka kielichów. Już od samego poniedziałku skupiony będziesz na bieżących zadaniach. W pracy bądź odważny i upomnij się o premie, która jest ci należna z racji projektów, jakie udało ci się zakończyć. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały zrobić rotacje w swojej firmie, żeby uzyskać lepsze wyniki działań. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały sporo rozmów, z których jest szansa, by wyjść zwycięsko. W finansach wiele zyskasz, dzięki pasji, na której zarabiasz.





