Problemy finansowe czy wygrana Lotto - horoskop finansowy na kolejny tydzień

Baran

W tym tygodniu wyznaczysz sobie konkretne kroki w działaniu. W pracy będziesz miał okazję wykorzystać swoją wiedzę do podniesienia kwalifikacji. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą nieco leniwe i najważniejsze w ich działaniu będzie, żeby im się chciało chcieć. Osoby spod tego znaku poszukujące pracy podejmą się ryzyka i ponownie zatrudnią się u byłego pracodawcy. W sprawach finansowych zadbasz o swoje interesy. W weekend bywaj wszędzie tam, gdzie są duże skupiska ludzi, zmotywują cię oni do działania.

Zobacz też: Wakacyjny horoskop 2022. Awans, romans, wielka miłość? Sprawdź swój horoskop na lato!

Reklama

Byk

Aura tego tygodnia dostarczy ci problemów, związanych z brakiem przenikliwości. W pracy kilka złośliwych słów przyniesie kłopoty, na które zupełnie nie jesteś przygotowany. Obniż więc swoje ambicje i zapomnij o awansie, nawet jeśli wydaje ci się, że uczciwie na niego pracowałeś. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na płodny okres pod warunkiem, że wcześniej przygotowały sobie grunt. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia stłumią swój pierwiastek twórczy i nie bardzo będą wiedziały jak się do tego zabrać. W sprawach finansowych spokojnie przyjmiesz to, co przyniesie ci los.

Bliźnięta

W tym tygodniu cieszyć się będziesz każdą chwilą spędzoną z dala od zawodowych obowiązków. W pracy będziesz mieć więcej luzu, a może nawet trafi ci się dodatkowy dzień wolny albo dwa. Pod koniec tygodnia szef zaskoczy cię propozycją, która umocni twoją pozycję. Warto ją przemyśleć! Bliźnięta będące na swoim będą musiały zmierzyć się z zastojem w firmie. Podjęty wysiłek okaże się jednak zbawienny w skutkach. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą leniwe w podejmowaniu działań. W sprawach finansowych sytuacja cię ucieszy, bo na konto wpłyną zaległe pieniądze.

Rak

Aura tego tygodnia zachęci cię do rozwijania pasji. W pracy wreszcie zrozumiesz, że jesteś na właściwej pozycji a zadania, których się podejmujesz zaczną sprawiać ci przyjemność. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą poczynią kroki, by bardziej udoskonalić swoje usługi i cieszyć się zajęciem, które wykonują. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zadbać o podniesienie własnych kwalifikacji, zwłaszcza jeśli zależy im na dobrze płatnej pracy. W sprawach kasy możesz liczyć na pomyślność pod warunkiem, że nie dasz się wykorzystać finansowo przez kogoś bliskiego.

Zdjęcie horoskop / 123RF/PICSEL

Lew

Początek tygodnia zapewni ci ambicję i wytrwałość w dążeniu do celu. W pracy przestrzegał będziesz wcześniej ustalonego porządku po to, by wprowadzić trwałe uregulowania w obowiązkach. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą będą zaś zbyt chaotyczne, a przy dokonywaniu decyzji kierować się będą niskimi pobudkami, co oczywiście szybko przynosić będzie brak zapału w podejmowanych projektach. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć tylko na etat nie do końca adekwatny do ich możliwości. W sprawach finansowych szansa na poprawę, dzięki dodatkowej pracy w weekend.

Czytaj też: Dlaczego jesteś nieszczęśliwa? Powody zdradzi twój znak zodiaku

Panna

W tym tygodniu dobrze będzie ci się wiodło. W pracy unikaj nierozsądnych decyzji, które mogą być podjęte za namową kogoś innego. Panny prowadzące własne biznesy, jeśli będą się liczyć z potrzebami klientów osiągną sukces. Pod koniec tygodnia pojawią się informacje, które sprawią, że lukratywny kontrakt stanie się bardziej przejrzysty. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny odpocząć od szukania pracy i dokładnie przemyśleć sobie drogę kariery. W sprawach finansowych bądź bardziej otwarty. Jeśli potrzebujesz pomocy finansowej, nie wstydź się o nią prosić.

Waga

Już od samego poniedziałku szukać będziesz inspiracji we wszystkim, co stanie na twojej drodze. W pracy zostaniesz wtajemniczony w ważny przepływ informacji. Pamiętaj jednak o tym, by zachować je dla siebie i nie zwierzać się z nich nawet bliskim osobom z zespołu. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą wywierać pozytywny wpływ na klienta. W sprawach finansowych zachowaj sprawność umysłu i nie daj się naciągać na bezsensowne wydatki.

Skorpion

W tym tygodniu otwórz się na nowe możliwości zawodowe. W pracy pojawią się propozycje, które umocnią twoją sytuację materialną, bo zapewnią ci większą niezależność finansową. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą poniosą straty spowodowane upieraniem się przy swoim stanowisku. To odpowiedni czas, żeby zacząć modyfikować swoje działania. Osoby spod tego znaku poszukujące pracy będą miały mało odwagi, by pomocy szukać wśród znajomych. W sprawach finansowych całkiem dobrze, ale otaczać cię będą naciągacze. Mniej się więc na baczności!

Zdjęcie W kwietniu czeka was wiele zmian / 123RF/PICSEL

Strzelec

W tym tygodniu podejmiesz walkę z przeciwnościami losu. W pracy będziesz niezadowolony, bo twoje działania nie przynoszą pożądanych rezultatów. Mimo, że powinieneś pogodzić się z realiami życia i się do nich przystosować, to ty nadal będziesz próbował siłowo rozwiązywać zadania. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą na początku tygodnia nieco zbłądzą, ale potem zawrócą i wejdą na prawidłową drogę przynoszącą im dobre przychody. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia na rozmowach powinny zadbać o swój autorytet moralny, a będą miały wakat, na którym im zależy. W sprawach finansowych pojawią się drobne problemy, jednak łatwo je pokonasz.

Koziorożec

W tym tygodniu bądź bardziej ostrożny, bo ktoś może wykorzystać twoją naiwność. W pracy nie rezygnuj z możliwości, jakie się przed tobą pojawią tylko dlatego, że co niektórzy będą próbowali cię do tego zniechęcić. Koziorożce prowadzące własne biznesy będą wykonywać to, co dobrze znają i raczej nie podejmą się żadnych ryzykownych inwestycji. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny nie obawiać się iść przez siebie, nawet jeśli wiązałoby się to z przekwalifikowaniem. W sprawach finansowych nie najgorzej, ale bezsensowne wydatki mogą mocno nadszarpnąć twój budżet.

Wodnik

W aktualnym tygodniu skupisz się na podejmowaniu trafnych decyzji. W pracy podejmiesz takie działania, które ułatwią ci funkcjonowanie i szybsze wypełnianie obowiązków. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą dzięki rozmowom ze specjalistą unikną wielu denerwujących wątpliwości. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny w sposób bardziej aktywny działać na rynku i unikać bezmyślnego wysyłania cv. W sprawach finansowych na horyzoncie zmian nie będzie, nie kieruj się więc zachciankami przy wydawaniu gotówki.

Ryby

Aura tego tygodnia obfitować będzie w różne przydatne konwersacje i nowe znajomości, które okażą się ekspansywne w rozwoju. W pracy pomyślnie załatwisz te sprawy, które są dla ciebie ważne. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą w swoich decyzjach powinny opierać się wyłącznie na faktach. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą działać na czarno i nie w głowie im będzie poszukiwanie legalnego zatrudnienia. W sprawach finansowych wprowadzisz innowacje, dzięki którym szybciej rozliczysz się ze starymi długami.

Czytaj też:

Najbardziej irytujące znaki zodiaku. Wkurzają, jak mało kto!

Dlaczego jesteś nieszczęśliwa? Powody zdradzi twój znak zodiaku