Dlaczego jesteś nieszczęśliwa? Powody zdradzi twój znak zodiaku

Baran

Unieszczęśliwiasz się sama, decydując się na życie, którego nie chcesz. Tkwisz w toksycznych relacjach, nie odchodzisz z pracy, której nie cierpisz. Robisz to, co wydaje ci się, że powinnaś robić. Trudno, żeby dawało ci to szczęście, prawda? Zastanów się nad sobą i zacznij żyć tak, jak zawsze chciałaś.

Byk

Kiedy sprawy, nad którymi nie ma kontroli, zaczynają ingerować w kwestie, nad którymi może mieć kontrolę, Byk staje się nieszczęśliwy. Problem w tym, że Byk bardzo się na tym skupia, zamiast patrzeć na świat przez nieco mniej ciemne okulary.

Bliźnięta

Jesteś nieszczęśliwa, ponieważ tak bardzo skupiasz się na tym, co myślą o tobie inni, że nie masz czasu pomyśleć o sobie. Po co ci to? Ludzi jest dużo, a ty jedna, naprawdę nie ma potrzeby zajmować się ich opiniami. Przerwij to błędne koło i zacznij żyć i być szczęśliwa.

Rak

Angażowanie się w życie innych i przyjmowanie na własne barki ich problemów nie daje ci szczęścia. Oczywiście, potrzebującym trzeba pomagać, ale nie swoim kosztem - sobą też musisz się zaopiekować. Z pustego i Salomon nie naleje.

Lew

Jesteś nieszczęśliwa, bo wciąż żyjesz przeszłością. Nie potrafisz odpuścić i żyć dalej. Szczególnie, jeśli chodzi o związki - nie możesz żyć ze świadomością, że ktoś jest szczęśliwy bez ciebie. Musisz to zmienić, inaczej nigdy nie poczujesz się szczęśliwa. Przeszłość minęła i nie powróci.

Panna

Jesteś nieszczęśliwa, bo tłumisz w sobie głęboko emocje. Nie ma nic złego w tym, że życie nie jest idealne. Każdy ma problemy, nawet podziwiane przez ciebie w kolorowych magazynach gwiazdy. Nie musisz być cały czas silna, odpuść. Przede wszystkim sobie.

Waga

Cały czas skupiasz się na tym, żeby inni cię akceptowali. Nawet ci, którzy są ci właściwie obojętni. Takie szukanie akceptacji unieszczęśliwia, bo zaprząta myśli nieustanną troską. Nie jesteś zupą pomidorową, nie wszyscy będą cię lubić. Pomyśl, czy ty lubisz wszystkich? No właśnie. Koniec z tym, nie zwracaj na to uwagi, a od razu poczujesz się szczęśliwsza. To takie proste.

Skorpion

Jesteś nieszczęśliwa, ponieważ ciągle martwisz się opiniami innych. Uwierz, wystarczy, że będziesz wierna własnym przekonaniom, szczera i otwarta. Odpowiedni ludzie przyjdą sami. I szczęście też.

Strzelec

Jesteś nieszczęśliwa, bo żyjesz w kłamstwie. Próbujesz być kimś, kim nie jesteś, aby uszczęśliwić swoją rodzinę, przyjaciół lub kogoś innego (kto nie jest tobą). Wmówiłaś sobie, że to jest życie, którym powinnaś żyć, ale wiesz, że tak nie jest. Nie dostosowuj się już do oczekiwań innych ludzi i zacznij robić to, co cię uszczęśliwia. Zasługujesz na to aby być szczęśliwa.

Koziorożec

Powodem, dla którego jesteś nieszczęśliwa, jest to, że nie realizujesz swoich marzeń. Masz wiele pomysłów, marzysz z rozmachem, ale nic nie robisz, żeby wcielić te wielkie plany w życie. Odważ się, zaufaj własnemu sercu i intuicji i bądź szczęśliwa. Jeśli nie zagrasz, nie masz żadnej szansy na wygraną.

Wodnik

Jesteś nieszczęśliwa, ponieważ cały czas oddajesz się sprawom, które nie dają ci radości i satysfakcji. Daj sobie prawo do wolności. Myśl o sobie i otwórz głowę na to, co nowe.

Ryby

Jesteś nieszczęśliwa, bo nieustannie chcesz więcej. Zapominasz o wszystkim, co masz i widzisz tylko to, czego ci brakuje. To niezdrowe. Masz wiele, zobacz to w końcu.



