Paulina z okazji Dnia Ojca zabiera Gienka do fryzjera. Towarzyszy im Jastrząb. Dla mężczyzny jest to pierwsza od wielu lat wizyta w profesjonalnym zakładzie. Do tej pory strzygła go córka lub Przemek. Gienka czeka nie tylko ścięcie włosów, ale także koloryzacja, dzięki której pozbędzie się siwizny. Następnie cała trójka wybierze się do salonu kosmetycznego, gdzie Gienek i Jastrząb przejdą zabiegi na skórę oraz masaż twarzy.

Tymczasem w Bronowie Agnieszka wraz z Jarkiem zbierają siano. Najpierw jednak muszą zająć się naprawą zgrabiarki. Kiedy wreszcie udaje im się z tym uporać, wsiadają za stery ciągników i jadą na pole nad Narwią.

Reklama

Z kolei w Ciemnoszyjach trwa mycie oraz bielenie obory. Łukasz przywozi kolejną krowę wraz z cielakiem, które dołączają do stada. Kobieta umieszcza malucha w boksie, a następnie daje mu specjalny priobiotyk, który ma uchronić przed chorobami. Następnie rolnicy udają się na spotkanie z przedstawicielami firmy, która ma wybrać najlepsze genetycznie buhaje do ich stada.

W kolejnej odsłonie serii dokumentalnej eksplorującej życie współczesnego rolnika twórcy wracają na Podlasie, aby przekonać się, co słychać u bohaterów dobrze znanych fanom programu. Gospodarze bez względu na porę roku muszą wkładać mnóstwo energii w opiekę nad swoim inwentarzem. Zwierzęta każdego dnia wymagają dużo uwagi. Pól uprawnych również nie można zaniedbać. Dokumentaliści rejestrują codzienne zmagania na polskiej wsi.



Interia jest patronem medialnym serialu.

Oglądaj nowy sezon serialu "Rolnicy. Podlasie" w niedzielę o 20.00 - tylko w telewizji FOKUS TV.