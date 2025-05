Nowa oranżeria nosi imię Józefa Warszewicza. Botanik, ogrodnik i podróżnik w XIX wieku brał udział w naukowych ekspedycjach do Ameryki Środkowej i Południowej. Efektem tych wypraw było wzbogacenie muzealnych kolekcji - w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - m.in. o zbiory florystyczne.

Już jako pracownik Ogrodu Botanicznego w Krakowie, powiększył zbiory o niemal 10 tys. gatunków roślin. Jego specjalnością były rośliny storczykowate. Do dziś z jego kolekcji przetrwał jeden gatunek - Cyrtopodium andersonii, który nadal rośnie w ogrodzie przy ul. Kopernika.

Palmiarnia do rozbiórki

Poprzedniczka Oranżerii Warszewicza powstała w 1882 roku. Budowa doszła do skutku dzięki staraniom prof. Józefa Rostafińskiego, a projekt i realizację powierzono wiedeńskiej firmie Andreasa Milde.

Żelazna konstrukcja najprawdopodobniej miała modny wówczas kolor czerni lub grafitu. Dawna oranżeria była miejscem ekspozycji palm i roślin tropikalnych. Wiele z nich, w tym ok. 300 gatunków storczyków przywiózł do Krakowa Józef Warszewicz.

Kolejna przebudowa miała miejsce w 1928 roku, kiedy to obiekt podwyższono o 3-4 metry. Palmiarnia została rozebrana 31 marca 1969 roku .

Plany odbudowy historycznego pawilonu krążyły od wielu lat. Obecna oranżeria ma te same gabaryty, co XIX-wieczna palmiarnia, jest tylko trochę niższa.Liczy ponad 11 metrów, a wraz z iglicą to już niemal 15 metrów. Przeszklony pawilon ma stalową konstrukcję i jest zwieńczony szklanym, mansardowym dachem.