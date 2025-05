Tłuste, zaschnięte plamy czy zapieczone resztki jedzenia z łatwością usuniemy za pomocą sody oczyszczonej. To bezpieczny i ekologiczny środek, który nie rysuje powierzchni, a w dodatku rewelacyjnie zwalcza nieprzyjemne zapachy . Jeśli nasze blachy i ruszty są mocno zabrudzone, najpierw należy je namoczyć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub kilku łyżek sody.

Następnie na wszystkie zabrudzenia piekarnika (ściany, ruszt, szklane elementy) wystarczy nanieść pastę z sody oczyszczonej i wody w proporcjach 3:1 , tzn. na każde 3 łyżki sody dodajemy 1 łyżkę wody. Pastę pozostawiamy na zabrudzeniach na co najmniej godzinę. Po tym czasie piekarnik wystarczy przemyć mokrą gąbką. Zabrudzenia powinny zniknąć, podobnie jak nieprzyjemne zapachy.

Na mniejsze zabrudzenia świetnie sprawdzi się mieszanka octu spirytusowego i wody w proporcji 1:1 . Wlej ją do butelki z atomizerem i spryskaj wszystkie zabrudzenia, a po kilku minutach przetrzyj gąbką . Mieszkanka świetnie sprawdza się także w przypadku tłustych osadów na szklanych powierzchniach.

W przypadku uporczywych zabrudzeń zastosuj banalny trik. Do naczynia żaroodpornego wlej wodę, ocet i odrobinę płynu do mycia naczyń, a następnie włącz urządzenie - ustaw termoobieg w temperaturze 150 stopni Celsjusza. W ciągu 45 minut parująca mieszanka rozpuści tłuszcz, przypalony brud i osady. Po ostudzeniu piekarnika możesz go jeszcze przetrzeć miękką ściereczką lub gąbką. Jeśli przeszkadza ci zapach octu, możesz powtórzyć zabieg z termoobiegiem - tym razem w wodzie rozpuść łyżkę cynamonu.