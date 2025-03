Neurotyzm w związku. Trudność, czy szansa?

Życie w związku z drugą osobą, to wielkie szczęście, ale także i sztuka, w której zawiera się umiejętność godzenia swoich charakterów i typów osobowości. Niekiedy może okazać się to prawdziwym wyzwaniem dla dwóch kochających się osób.

Wyzwania mogą pojawić się, gdy do głosu dochodzą pewne cechy charakteru ukochanej osoby. Jedną z nich jest neurotyczność. Czym w zasadzie jest?

Neurotyzm to jedna z pięciu głównych cech osobowości w modelu Wielkiej Piątki. Model ten został opracowany przez Paula Costę i Roberta McCrae i identyfikuje pięć kluczowych wymiarów, które służą do opisu ludzkiego temperamentu.

Obok ekstrawersji, ugodowości, sumienności i otwartości na doświadczenia, znajdziemy właśnie neurotyzm. Jest to cecha, która odnosi się do skłonności do doświadczania negatywnych emocji, takich jak lęk, smutek, gniew czy niepokój.

Życie z osobą, która wykazuje cechy neurotyczne może być niewątpliwie wyzwaniem dla drugiej osoby, ale niekoniecznie musi przekreślać całą relację.

Osoby o wysokim poziomie neurotyzmu mają większą wrażliwość na stres, częściej przejmują się drobiazgami i silniej reagują na negatywne wydarzenia. Mogą być bardziej podatne na depresję, lęki i zmienność nastrojów.

Z kolei osoby o niskim poziomie neurotyzmu są zazwyczaj bardziej odporne psychicznie, spokojniejsze i mniej podatne na stresujące sytuacje. Okazuje się, że takie połączenie dwóch osób, gdzie jedna wykazuje wysoki poziom neurotyzmu, a druga niski, może być korzystne i pomóc neurotycznej osobie zwalczyć swoje cienie.

Dodatkowo neurotyzm nie musi oznaczać tylko negatywnych aspektów osobowości. Mimo że wiąże się z większym stresem, może też oznaczać większą wrażliwość, kreatywność i intuicję. Takie osoby często są bardzo refleksyjne, empatyczne i potrafią dobrze analizować swoje emocje.

Badacze przyjrzeli się osobom neurotycznym w związku. Wnioski mogą zaskakiwać

Wyniki badań dotyczących neurotyzmu mogą zaskakiwać 123RF/PICSEL

Neurotyzm, jako cecha osobowości, może znacząco wpływać na jakość relacji romantycznych. Osoby o wysokim poziomie neurotyzmu często doświadczają intensywnych emocji, takich jak lęk, zazdrość czy niepewność, co może prowadzić do trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków.

Jednym z głównych problemów w relacji z osobą neurotyczną może być właśnie zazdrość. Neurotycy mogą odczuwać nadmierną potrzebę ciągłego zapewniania o miłości i zaangażowaniu partnera. Takie zachowania mogą być obciążające dla obu stron i prowadzić do napięć w związku.

Neurotycy mają także tendencję do interpretowania zachowań partnera w negatywny sposób, co może prowadzić do nieporozumień i pogorszenia jakości związku.

Jednak jak pokazują badania przeprowadzone na Uniwersytecie Śląskim, neurotyzm nie zawsze musi prowadzić do rozpadu związku. Badacze analizowali, w jaki sposób cechy psychologiczne wpływają na jakość związku i zaufanie w relacji.

Wyniki wskazały, że jakość i zaufanie w związku są najbardziej związane z poziomem psychopatii, a także z cechami z modelu Wielkiej Piątki, takimi jak intelekt, sumienność i ugodowość partnera. Co ciekawe, neurotyzm nie został bezpośrednio wymieniony jako główny czynnik wpływający na jakość związku w tym badaniu.

W trakcie analizy badano też, czy jakość związku i zaufanie mogą być powiązane z podobieństwem do partnera. Okazało się, że w przypadku zarówno kobiet, jak i mężczyzn jakość związku jest wyższa, jeśli partnerzy różnią się pod kątem niektórych cech, co może być zaskakujące i nieco oddawać w rzeczywistości powiedzenie, że "przeciwieństwa się przyciągają". Według dr. Lidii Baran, autorki badania, "każda z tych cech może coś wnosić do relacji, ponieważ osoby stabilne emocjonalnie, niemające tendencji do łatwego wpadania w lęk, mogą "ostudzić" emocje partnera i dzięki temu równoważyć jej funkcjonowanie emocjonalne".

Dlatego też po przeprowadzonych badaniach można wysnuć wniosek, że połączenie w parze osoby z wysokim poziomem neurotyzmu z osobą o niskim poziomie neurotyzmu, może dać korzystny efekt i stworzyć trwałą relację.

Chociaż neurotyzm może stanowić wyzwanie w relacjach romantycznych, nie jest to cecha determinująca niepowodzenie związku. Świadomość własnych tendencji i otwarta komunikacja z partnerem mogą pomóc w budowaniu trwałej i satysfakcjonującej relacji.

Dwóch neurotyków w związku? Na to należy zwrócić uwagę

Co w sytuacji, gdy dwóch partnerów wykazuje cechy neurotyczne? 123RF/PICSEL

Jednak wcześniejsze badania wykazują, że szanse na przetrwanie związku maleją, gdy oboje partnerów wykazuje wysoki poziom neurotyczności. Ta cecha może odgrywać znaczącą rolę w takich związkach, zazwyczaj negatywną.

Problemy z komunikacją często leżą u podstaw konfliktów małżeńskich lub relacyjnych. Pary, w których oboje partnerów ma cechy osobowości neurotycznej, mogą mieć trudności z aktywnym słuchaniem, okazywaniem empatii lub byciem wrażliwym.

Rozmowy mogą wydawać się nieproduktywne ze względu na szybkość frustracji osoby neurotycznej, skłonność do rozpraszania uwagi lub trudności ze skupieniem się na potrzebach partnera.

Psychoterapeutka Marlena Kazoń o terapii dla par. Konflikty czy poczucie pustki? INTERIA.PL