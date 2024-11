Alex Mathers, który specjalizuje się w pisaniu ciekawych artykułów dotyczących psychologii, a do tego jest specjalistą od budowania marki osobistej i coachem, opisał 6 subtelnych sposobów na to, by inni natychmiast cię polubili. Te sposoby są niezawodne, bo część z nich została przetestowana przez samego autora, który sprawdził je podczas randkowania oraz rozmów ze swoimi klientami. Warto skorzystać z tych psychologicznych trików, jeśli zależy nam na tym, by zrobić jak najlepsze wrażenie i przyciągnąć do siebie nowych znajomych niczym magnes. Oto 6 złotych rad przydatnych w każdej sytuacji: od zapoznawania się z nowymi osobami w grupie studenckiej, przez budowanie relacji na randkach, aż po bycie zaakceptowanym wśród nowych współpracowników.

1. Bądź obecna

Kluczem do zyskania zaufania i sympatii jest po prostu bycie w pełni obecnym słuchaczem i uczestnikiem rozmowy. Większość osób tego nie potrafi, więc już na starcie zyskasz przewagę. Odłóż telefon, patrz rozmówcy głęboko w oczy i wysyłaj sygnały: "jestem tu, słyszę cię". Dzięki wytworzeniu niemal "elektrycznej" więzi, nowo poznany rozmówca będzie chciał spędzać z tobą jak najwięcej czasu, by cię poznawać i odkrywać kolejne warstwy twojej osobowości.

Aktywne słuchanie i bycie obecnym to bardzo atrakcyjne cechy dla osoby, która dopiero nas poznaje 123RF/PICSEL

2. Bądź odważna

Mathers radzi by nie bać się mówić, co naprawdę myślisz. Nie trzeba od razu poruszać drażliwych tematów dotyczących religii czy polityki, na pierwszych spotkaniach zdecydowanie lepiej tego nie robić. Ale zyskasz szacunek i zaciekawienie, jeśli zauważysz "słonia w pokoju", czyli coś, co widzą wszyscy, ale o czym nikt nie chce powiedzieć wprost. Jeśli zbudujesz wypowiedź opartą o spokój i szacunek, możesz zyskać przyjaciół w zaledwie kilka chwil, dzięki zbudowaniu zaufania i szczerości.

3. Bądź wrażliwa

Z przytoczonych przez Alexa Mathersa badaniach z 2019 roku, opublikowanych w "Journal of Social and Personal Relationships" wynika, że bycie wrażliwym i okazanie swoich słabości może zwiększyć poziom intymności i zaufania we wszelkich stosunkach międzyludzkich: zarówno w związkach jak i w przyjaźniach. Wydające się z pozoru mało atrakcyjne dzielenie się naszymi obawami czy słabościami, jest bardzo pociągające. Jeśli więc szczerze opowiesz na przykład o tym, jak w przeszłości zmagałeś się z nieśmiałością jako dziecko, natychmiast zyskasz zrozumienie i zbudujesz zaufanie w grupie.

4. Odkryj swoje wewnętrzne dziecko

Śmiech jest kluczem do tego, by wzbudzić zaufanie wśród nowych znajomych 123RF/PICSEL

Dorosłość sprawia, że zatracamy figlarność i chęć do zabawy. W badaniach z 2016 roku, opublikowanych w "National Library of Medicine" odkryto, że osoby, które potrafią odnaleźć w sobie wewnętrzne dziecko, budzą większe zaufanie. Mathers radzi, by pozwolić sobie na luz, zabawę, a nawet bycie "głupkowatym", bo w sztywnym świecie dorosłych, będzie to bardzo odświeżające i przykuje uwagę rozmówców.

5. Bądź pewna siebie

"Fake it till you make it" ( z ang. "Udawaj, aż to nie stanie się prawdą") to nie tylko popularne powiedzenie, ale także tytuł badania naukowego, w którym udowodniono, że nawet jeśli nie jesteśmy zbyt pewni siebie, ale będziemy takich "grać", ludzie w to uwierzą i będą nas jako takich odbierać. W dobie ciągłych kompleksów i skupiania się tylko na tym, co nam nie wyszło, oraz że na szacunek i zaufanie trzeba sobie zasłużyć ciężką pracą i wieloletnią znajomością, Mathers stawia na efekt. Nieważne więc, jakie masz naprawdę zdanie o osbie. Liczy się tylko to, jak się zachowujesz wśród ludzi. Wierząc w to, że cie polubią - zrobią to.

6. Po prostu bądź sobą i dobrze się z tym czuj

Najbardziej atrakcyjna cecha, którą możesz pokazać światu to życie w zgodzie ze sobą. Jeśli akceptujesz siebie w pełni i nie uzależniasz swojego samopoczucia od zdania innych, ludzie szybko uznają cię za ciekawego i wartego posiadania w swoim gronie najbliższych przyjaciół. Energia bijąca od osoby, która traktuje ludzi wokół siebie jedynie jako wartość dodaną, a najwięcej czerpie z samego siebie, budzi ogromny podziw. Wysyła także sygnał: przy tej osobie można czuć się swobodnie i nikogo nie udawać, bo skoro ona siebie akceptuje, zaakceptuje także nas.

Źródło: yourtango.com