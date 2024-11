"Syndrom zimnej kołdry" to zjawisko dotykające osoby niebędące w związkach, kiedy nastaje pora jesienna i ilość kontaktów międzyludzkich drastycznie spada. Zwiększona ilość czasu spędzanego w domu, szybko zapadający zmierzch - to wszystko sprawia, że single zaczynają odczuwać brak drugiej osoby, która zapełni pustkę w łóżku , obejmie i ogrzeje w sensie fizycznym, ale także emocjonalnym. Katarzyna Kucewicz , psycholożka, autorka książek, felietonistka i podcasterka, prowadząca popularny profil na Instagramie psycholog_na_insta , który zgromadził przeszło 44 tys. obserwujących, opisuje w rozmowie z Interią "syndrom zimnej kołdry" jako tożsamy z jesienną chandrą.

To właśnie na jesień i zimę dopada nas niewytłumaczalny chłód, którego nie da się ukoić żadnym źródłem ciepła, poza partnerem

- Jest to zjawisko tęsknoty, jaka pojawia się u niektórych osób jesienią, kiedy noce robią się dłuższe, kiedy nie mamy tak wielu interakcji z innymi jak latem, kiedy częściej zaszywamy się w swoich domach pod kocem i dostrzegamy bolesne skutki samotności. Z pewnością przeskok z lata do jesieni dla niektórych wiąże się z gwałtownym spadkiem nastroju, co przejawia się np. czarnowidztwem, poczuciem braku sensu, obniżeniem samooceny - wymienia.