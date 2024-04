Stwierdzenie to może oznaczać, że brakuje ci pewności siebie w danej dziedzinie. Pamiętaj, że każdy ma prawo do własnych opinii i ich wypowiadania. Wyrażaj swoje zdanie otwarcie, z szacunkiem dla swojej wiedzy i doświadczenia.

To stwierdzenie sugeruje, że nie masz pewności co do swoich przekonań lub że nie jesteś pewien ich wartości. Pamiętaj, że masz prawo do swoich poglądów i opinii, więc wyrażaj je z pewnością siebie i bez wahania.