Przyjaciele w naszym życiu są niezbędni. Często powierzamy im nasze największe sekrety, ufamy, wspieramy w trudnych chwilach i tego samego oczekujemy od nich. Dlatego właśnie dobieramy ich nieprzypadkowo.

Przypatrz się obrazkowi. Którą z kobiet wybrałabyś na swoją przyjaciółkę? Najbardziej szczerym wyborem będzie ten, który pojawi się w twojej głowie jako pierwszy. Nie ma złych i dobrych odpowiedzi. Twój wybór ujawni, jakim człowiekiem jesteś i jakie są twoje wartości. Wybrałaś? Sprawdź, co o tobie wiemy!

Kobieta nr 1

Jesteś śmiała i rezolutna. Nie lubisz kompromisów. W życiu kierujesz się własnymi wartościami - to one są dla ciebie najważniejsze. Masz duszę artystki, jesteś empatyczna dla innych i szczera. Sposób ubierania jest dla ciebie odzwierciedleniem charakteru, więc zwracasz na niego uwagę. Często uważają cię za buntowniczkę. Nie lubisz, kiedy ktoś mówi ci, jak ma wyglądać twoje życie. Często zdarza ci się "myśleć o niebieskich migdałach", jednak jesteś bardzo kreatywna. W relacjach nie lubisz nudy.

Kobieta nr 2

Można by nazwać cię "kobietą sukcesu". Robisz to, co kochasz, w pracy znają cię jako tę zawsze uśmiechniętą. Jesteś bardzo ambitna. Nie przekładasz jednak swoich aspiracji ponad samopoczucie twoje i ludzi w twoim otoczeniu. Zawsze jesteś przygotowana, zadania kończysz przed czasem. Nowe wyzwania odbierasz jako możliwości, a nie przeszkody. W relacjach jesteś stanowcza, ale bardzo przywiązana do najbliższych. Twoim największym atutem jest to, że zawsze można na ciebie liczyć.

Kobieta nr 3

Masz w sobie ogrom miłości, którym obdarzasz cały świat. Nigdy nie pozwolisz na to, by ktoś skrzywdził twoich najbliższych. Jesteś empatyczna, zawsze wiesz, jak wesprzeć bliskich w trudnych chwilach. Twoje osobiste wartości napędzają twoje życie. Nawet jeśli napotkasz problem, nie "płaczesz nad rozlanym mlekiem", a zabierasz się do jego naprawy. Bliscy traktują cię jako bezpieczną ostoję, a w relacjach najbardziej cenisz sobie szczerość i czyny, a nie słowa.

Kobieta nr 4

Otoczenie często nazywa cię "pozytywną wariatką". Wszędzie cię pełno. Masz dużo hobby, w których się realizujesz. Nigdy się nie nudzisz. Jesteś indywidualistką. Kochasz naturę, na jej łonie spędzasz wiele czasu. Często wolisz ustąpić, niż wdawać się w niepotrzebne konflikty. Relacje są dla ciebie wartościowe, kiedy czujesz, że mogłabyś z kimś "konie kraść'. Najbliżsi cenią cię za to, że nigdy się nie poddajesz.

