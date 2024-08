Badania przeprowadzone przez badaczy na Uniwersytecie w Miami wykazały, że posiadanie kota może znacząco przyczynić się do poprawy samopoczucia po rozstaniu . Obserwacje uczestników badania potwierdziły, że obecność kota w domu działa kojąco na ich emocje, pomagając w redukcji stresu i uczucia samotności .

Jak to możliwe, że koty mają taki wpływ na nasze samopoczucie? Okazuje się, że kontakt z kotem, jego mruczenie oraz miękka sierść mogą działać jak naturalny antydepresant .

Mruczenie kota, o częstotliwości między 25 a 150 Hz, ma udowodnione właściwości terapeutyczne - obniża poziom stresu, poprawia nastrój oraz wspomaga regenerację organizmu . Naukowcy podkreślają także, że już kilka minut głaskania kota może przyczynić się do obniżenia poziomu kortyzolu (hormonu stresu) w organizmie.

Codzienne obowiązki związane z opieką nad zwierzakiem, takie jak karmienie czy zabawa, pomagają skupić myśli na czymś innym niż bolesne wspomnienia. Posiadanie kota to także odpowiedzialność, która może pomóc w procesie leczenia złamanego serca. Dbanie o puchatego przyjaciela daje poczucie celu i wartości, co jest szczególnie ważne w momentach, kiedy czujemy się zagubieni. Ponadto, koty potrafią być doskonałymi słuchaczami, co może przynieść ulgę osobom potrzebującym wypowiedzieć swoje myśli i uczucia na głos.