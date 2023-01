Spis treści: 01 Zdrada to wstydliwy temat wśród par

02 Moment wystąpienia zdrady inny u kobiet i u mężczyzn

03 Nie ma recepty na udany związek. Jest ciężka praca

Zdrada to wstydliwy temat wśród par

Związek dwóch osób to nie tylko uczucia, przywiązanie, miłość, ale także i ciężka praca nad budowaniem relacji. Gdy pojawia się kryzys i problemy, miłość może nie wystarczyć. Szczerość i zaufanie to jedne z fundamentów budowania zdrowego związku. Jednak gdy ich zaczyna brakować, pojawia się możliwość zdrady.

Święta powodem do kłótni. Nie tylko wtedy wybuchają największe awantury

5 etapów miłości. U wielu par związek zatrzymuje się na trzecim. Oto przyczyna

Najwierniejsi mężczyźni pracują w tej branży. Warto szukać tam męża

Wodnik - jakim jest partnerem, jacy są mężczyźni spod znaku Wodnika? Dlatego też zjawisko zdrady jest powszechnym problemem wśród par, ale to wciąż bolesny i wstydliwy temat dla wielu osób. Wiążę się właśnie z zawodem miłosnym, z rozczarowaniem, kłamstwem i upokorzeniem, dlatego nic dziwnego, że wiele osób chce uniknąć takiego doświadczenia w swoim życiu.

Czy istnieje jednak cudowna recepta na to, by uchronić związek przed zdradą? Niestety nie, ale istnieją sposoby, by zminimalizować ryzyko wystąpienia kryzysu, który prowadzi między innymi do zdrady.

Reklama

Z pomocą przychodzą tu izraelscy naukowcy, którzy określili moment w związku najbardziej podatny na wystąpienie zdrady. Jak to się dzieje i w jaki sposób się go ustrzec?

Moment wystąpienia zdrady inny u kobiet i u mężczyzn

Zdjęcie Zdrada jest jedną z najczęstszych przyczyn rozpadów małżeństw i związków / 123RF/PICSEL

"Journal of Sex Research" opublikowało badania naukowców z Izraela dotyczące zdrady. Próba badawcza eksperymentu liczyła 423. uczestników. Mieli oni odpowiedzieć na 29 pytań odnośnie wierności w związku.

Jak wynika z niektórych odpowiedzi to, co powstrzymuje ludzi od zdradzania drugiej połówki, to obawa przed samotnością i przestrzeganie zasad moralnych.

Ale okazuje się też, że nie bez znaczenia jest długość związku. Badane kobiety określiły, że są bardziej skłonne do zdrady w okresie od 6 do 10 lat po zawarciu małżeństwa. Zupełnie inaczej sprawa wyglądała u panów. Twierdzili oni w ankietach, że najbardziej skłonni do zdrady są w 11 roku trwania związku.

Najwidoczniej powodem zdrady jest znudzenie się drugą połówką przez lata i wkradająca się wówczas rutyna. Pragniemy czegoś nowego i ekscytującego. Tezę zawartą w badaniach potwierdzają statystyki dotyczące rozwodów.

Sprawdź: Oto 10 znaków, które mogą sygnalizować, że Twój partner zdradza lub planuje zdradę

Nie ma recepty na udany związek. Jest ciężka praca

Zdjęcie Związek to ciężka praca dwóch osób, która trwa przez cały okres bycia ze sobą / 123RF/PICSEL

Wszelkie ogólne rady odnośnie budowania związku są wyłącznie pewnego rodzaju punktami zaczepnymi. Każdy związek należy traktować indywidualnie i każdy z partnerów potrzebuje czegoś odmiennego.

Zobacz także: Sekret udanego związku. Nigdy nie pomijaj tego kroku

Może dlatego warto przez wszystkie lata budowania relacji uważnie słuchać partnera i być otwartym na zmiany. Jeżeli w związku pojawia się kryzys związany z upływem lat i wkradającą się nudą oraz rutyną, może warto razem z ukochaną osobą próbować nowych wyzwań? Czasem wystarczy nowe hobby, mała podroż i szczera rozmowa, by nieco odświeżyć uczucie, które połączyło dwie osoby lata temu.