Krótki test na inteligencję z pewnością spodoba się osobom, które chciałby zbadać zdolności swojego mózgu, ale nie mają czasu, by wypełniać składające się z kilkudziesięciu i więcej pytań jednego ze standardowych sprawdzianów IQ. Tutaj czekają na nas zaledwie trzy matematyczne pytania, ale wcale nie oznacza to, że będzie to łatwa przeprawa.