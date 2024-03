Inteligencja emocjonalna to zdolność do dokładnego postrzegania i oceniania uczuć u siebie i u innych. Najbardziej inteligentni emocjonalnie ludzie potrafią rozpoznawać emocje, rozumieć sygnały niewerbalne i regulować swoje uczucia, aby budować silniejsze relacje. Psychologowie podkreślają, że właśnie ten rodzaj inteligencji jest kluczem do długoterminowego sukcesu zawodowego i osobistego. Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania i regulowania emocji w sposób, który pomaga nam jaśniej myśleć i efektywniej współpracować z innymi. Taka umiejętność to supermoc pozwalająca radzić sobie z niepewnością i dwuznacznością - coś, czego obecnie doświadcza każdy.

Jak więc rozpoznać, czy musisz popracować nad tymi umiejętnościami? Przyjrzyj się temu, co mówisz, w jaki sposób odnosisz się do innych (i do siebie). Jeśli używasz któregokolwiek z tych wyrażeń, możesz mieć niską inteligencję emocjonalną. Uwaga, można nad tym pracować.

Inteligencja emocjonalna - co warto o niej wiedzieć?

Dostępnych jest mnóstwo naukowych opracowań, dotyczących rozwijania inteligencji emocjonalnej. I na pewno wiele można w tej kwestii wypracować i "poprawić", jednak warto pamiętać, że EQ (inteligencja emocjonalna) jest czymś, czego nie można udawać, trzeba naprawdę mieć w sobie troskę o innych. Badacze inteligencji emocjonalnej mówią jasno: ludzie potrafią rozpoznać, kiedy tak naprawdę osoba, z którą wchodzą w jakąkolwiek relację, jest faktycznie zainteresowana i uważna na ich zdanie i uczucia.

Nie można sfałszować EQ. Trudno udawać empatię.

Możemy wskazać podstawową zasadę na ocenę wysokości EQ: nie mów rzeczy, których tak naprawdę nie masz na myśli i których nie możesz poprzeć działaniami. Zatem słowa, które wypowiadasz, mają znaczenie, ale inteligencja emocjonalna jest zawsze kontekstowa i obejmuje inne czynniki. Kiedy pracujesz z ludźmi i emocjami, nie ma jednego rozwiązania, które będzie pasować do wszystkich. Ludzie są skomplikowani. Emocje są złożone. Najlepsze rozwiązanie zawsze opiera się na zrozumieniu osoby oraz okoliczności i sytuacji.

Czy znasz kogoś, kto jest wyczulony na własne uczucia, potrafi w odpowiedni sposób wyrażać emocje, a także jest empatyczny i rozumiejący uczucia innych? Ta osoba jest prawdopodobnie osobą bardzo inteligentną emocjonalnie.

Cztery umiejętności opisane w ramach inteligencji emocjonalnej to:

Zdolność do postrzegania emocji,

Umiejętność rozumowania emocjami,

Umiejętność rozumienia emocji,

Umiejętność zarządzania emocjami.

Pierwszy element, postrzeganie emocji, uważany jest za najbardziej podstawowy lub pierwszy poziom inteligencji emocjonalnej. Umiejętności przechodzą do ostatniej pozycji, czyli zarządzania emocjami, co jest uważane za najwyższy poziom inteligencji emocjonalnej. Wiąże się to ze zdolnością do panowania nad swoimi emocjami i emocjami innych osób.

Inteligencja emocjonalna - co to jest? 123RF/PICSEL

Wypowiedzi, które zdradzają niską inteligencję emocjonalną

1. "Ja się nie zmieniam. Taki już jestem"

Inteligencja emocjonalna wiąże się ze zdolnością do zmian w miarę uczenia się i rozwoju. Osoby o niskiej inteligencji emocjonalnej są często bardziej sztywne i niechętnie podchodzą do zmian, mogą z nimi nawet walczyć. Oczywiście to ważne, żeby mieć silne przekonania, ale równie ważna jest otwartość na nowe możliwości.



Co, zamiast tego powiedzieć? "Muszę mocniej pomyśleć o tym, co mówisz. Chcę być otwarty na opinie na swój temat, nawet jeśli trudno je usłyszeć.

2. "Nie obchodzi mnie, jak się czujesz"

Rażące lekceważenie uczuć innych ludzi jest oznaką niskiej inteligencji emocjonalnej. Okazywanie braku empatii wobec innych, zwłaszcza gdy przechodzą przez trudny okres, utrudnia rozwój wzajemnie korzystnych i wspierających relacji.

Co, zamiast tego powiedzieć? "Przykro mi słyszeć, że jesteś zdenerwowany. Jak mogę ci teraz pomóc?"

3. "Przez ciebie czuję się źle"

Osoby o silnej inteligencji emocjonalnej nie obwiniają świata zewnętrznego za swoje uczucia. Rozumieją, że ich emocje są powiązane z tym, jak wewnętrznie postrzegają swoją sytuację. Naprawianie naszych emocji nie jest obowiązkiem kogoś innego. Są okazją do zrozumienia siebie i wyznaczenia granic.

Co, zamiast tego powiedzieć? "Jestem teraz bardzo poruszony. Mój odbiór sytuacji jest taki, że..."

4. "Po prostu się mylisz"

Kiedy otrzymają informację zwrotną, inteligentni emocjonalnie ludzie dołożą wszelkich starań, aby szukać niuansów. Zamiast popadać w skrajności, skupiają się bardziej na zrozumieniu przeżyć drugiej osoby.

Co, zamiast tego powiedzieć? "Chcę poznać twoją perspektywę, nawet jeśli mój punkt widzenia jest inny niż twój. Czy możesz mi pomóc zrozumieć, dlaczego tak się czujesz?"

Czym jest inteligencja emocjonalna? 123RF/PICSEL

5. "Oszalałeś!"

Kluczową oznaką inteligencji emocjonalnej jest umiejętność usłyszenia cudzych doświadczeń bez nadmiernej reakcji i brania ich do siebie. Oznacza to, że masz wysokie poczucie własnej wartości i samoświadomości. Jeśli tego nie masz, warto nad EQ popracować.

Co zamiast tego powiedzieć? "Rozumiem, że naprawdę się teraz zmagasz. Chociaż słyszałem, że jesteś na mnie zły, myślę, że twoja reakcja może mieć więcej wspólnego z twoją przeszłością niż z tym, co robię teraz. Czy myślisz, że to możliwe?"

6. "Nie wybaczę ci"

Osoby inteligentne emocjonalnie potrafią postawić się w sytuacji innej osoby. To sprawia, że są bardziej otwarte na przebaczenie.

Co zamiast tego powiedzieć? "Trudno mi teraz ci wybaczyć. Ale robię wszystko, aby pozbyć się tej urazy i złości, ponieważ chcę, żebyśmy mogli to naprawić i iść dalej".

7. "Twoje uczucia są irracjonalne"

Ludzie inteligentni emocjonalnie potrafią nazwać swoje uczucia, spojrzeć na nie z dystansu i przeanalizować racjonalne i irracjonalne aspekty swoich myśli. Są także dobrzy w uznawaniu uczuć innych ludzi, nawet jeśli nie do końca rozumieją, skąd pochodzą.

Co zamiast tego powiedzieć? "Słyszałem, że przeżywasz teraz silne emocje i na pewno są one uzasadnione. Nie do końca rozumiem, dlaczego tak się czujesz i nie zgadzam się z twoim punktem widzenia na tę sytuację, ale chciałbym cię zrozumieć. Możesz powiedzieć mi więcej?"

