Czujesz, że po rozmowie z daną osobą odeszły ci wszystkie siły, czujesz się źle pod względem psychicznym i fizycznym, a nawet dopada cię ból głowy? Być może miałeś do czynienia z wampirem energetycznym. Nim może być każdy: małżonek, najlepszy przyjaciel, a nawet koleżanka z pracy.

Takie osoby, "wysysając" z nas życiową energię, podkopują naszą pewność siebie oraz poczucie wartości, zagrażając spokojowi i szczęściu. Odzierają z optymizmu, a po spotkaniu z nimi jesteśmy zupełnie krytycznie nastawieni do życia. Jak się przed nimi obronić?

Jak rozpoznać wampira energetycznego?

Mimo iż określenie "wampir energetyczny" może wydawać się zabawne, na stałe wpisało się ono do przestrzeni publicznej oraz do słownika psychologów. Wspomniana definicja świetnie oddaje mechanizm oddziaływania takich osób. Wampir energetyczny świadomie lub nieświadomie wysysa bowiem całą energię z ludzi, z którymi się spotyka, przekuwając ją na swoją korzyść.

W efekcie wampir reperuje swoje poczucie własnej wartości, ale jego rozmówca czuje się zupełnie wyczerpany, przygnębiony i smutny. Niejednokrotnie ma również poczucie winy lub pustki, czy też jest wściekły. Działanie wampira odczuć może także nasze ciało. Bóle głowy, napięcie mięśniowe i ogólne osłabienie są pierwszymi znakami alarmowymi.

Zdjęcie Wampir energetyczny wpędza cię w kompleksy i stale podkopuje samoocenę / 123RF/PICSEL

Jak sprawdzić czy ktoś jest wampirem energetycznym?

Psychologowie i eksperci badający ludzkie zachowania wyodrębnili cechy toksycznych wampirów energetycznych, dzięki którym bez trudu ich zdemaskujemy. Wzorce zachowań wampira energetycznego są bowiem niezwykle charakterystyczne.

Mistrz przerzucania winy

Wampir energetyczny nigdy nie bierze odpowiedzialności na siebie. Winę przerzuca na innych, dlatego też kontakty z nim mocno obciążają psychicznie. Czasami możesz poczuć, że bardziej przejmujesz się jego problemami, niż on sam.

"Wypompowanie"

Jeśli po rozmowie z daną osobą czujesz się zupełnie bez sił i najchętniej poszedłbyś wprost do łóżka, to jasny znak, że miałeś do czynienia z wampirem energetycznym. Jeśli dochodzi do tego senność, ból głowy, napięcie mięśni i obniżony nastrój - możesz być tego wręcz pewien.

Kłótnie i dramaty na porządku dziennym

Wampiry energetyczne uwielbiają prowokować kłótnie. Wbijają małe, ale ostre szpilki w czułe punkty rozmówcy, doprowadzając do tego, że ten w końcu wybucha. Mają słabość do teatralnych katastrof. Czerpią namacalną radość z cudzego nieszczęścia.

Racja? Tylko jednostronna

Niezależnie od tego jak przykre spotkałoby cię doświadczenie, wampir energetyczny zawsze odpowie, że ma gorzej. Zawsze jest "bardziej" - bardziej smutny, bardziej wesoły. Jeśli opowiesz mu o swojej porażce, zacznie żalić się na swoją sytuację, zasługującą na większą uwagę.

Co więcej, wampir nigdy nie jest zainteresowany rozwiązaniem swoich problemów. Nie interesują go "dobre rady". Chce wyłącznie wciągnąć rozmówcę w swoją emocjonalną grę.

Męczennik i ofiara

Wampir uwielbia robić z siebie ofiarę. Potrafi w momencie obarczyć kogoś winą za swoje wybory i działania. W ten sposób szuka pocieszenia, które wzmocni jego poczucie wartości.

Zdjęcie Osoby po kontakcie z wampirem energetycznym mogą odczuwać zmęczenie, ból głowy, brzucha, a także być przygnębione / 123RF/PICSEL

"Jesteś na mnie zła?"

Wampir energetyczny wręcz obsesyjnie będzie domagał się potwierdzeń na pytania: "Czy jesteś zła?", "Czy robię coś źle?", "Czy coś się stało?". Mimo iż na początku możemy interpretować ten fakt na korzyść wampira, w rzeczywistości oznacza on niewiele więcej jak "daj mi potwierdzenie, że nie robię nic złego".

Foch

Wampira energetycznego poznasz również po tzw. fochu. Toksyczna osoba obrazi się, wzbudzając w swojej ofierze poczucie winy. Będzie nawet czekać na przeprosiny. Nawet, jeśli nie zrobiliśmy nic złego.

Każde słowo przeciwko tobie

Wampir energetyczny świetnie manipuluje. Zbierze na temat swojej ofiary wiele informacji, nawet tych najbardziej osobistych i trudnych, po czym będzie wykorzystywał je w nieskończoność. W ten sposób łatwiej mu wyssać z ciebie energię.

Hiperkrytyka

Wampir energetyczny jest najczęściej osobą z niskim poczuciem własnej wartości. Niepewny próbuje podnieść swoje szanse celowo wzburzając twoje emocje. Hiperkrytyka jest jego nieodłącznym elementem.

Współzależność

Współzależność pojawia się szczególnie w relacjach miłosnych. Wszystkie elementy wywołują tu reakcję łańcuchową. To toksyczne zachowanie, którego nie należy lekceważyć. Wampir energetyczny wzbudzi w tobie tyle litości, że zaczniesz sam go pocieszać. Wpadniesz jednak w dołek zdecydowanie szybciej, niż on sam.

Jak bronić się przed wampirem energetycznym?

Jeśli rozpoznamy w swoim otoczeniu osobę, która jest wampirem energetycznym, natychmiast reagujmy. Warto, w miarę możliwości, ograniczyć kontakt z nią do minimum, a przy rozmowach starać się nie utrzymywać kontaktu wzrokowego.

W konfliktach postawmy na bezstronność. Unikajmy spotkań tylko we dwoje i nie dyskutujmy. Nie podejmujmy również trudnych tematów. Z góry jesteśmy bowiem skazani na porażkę. Popracujmy nad sobą. Uwolnienie się od toksycznej osoby wyjdzie nam tylko na dobre.