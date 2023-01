Spis treści: 01 Śnią ci się zmarli? To nie przypadek

Sen z udziałem zmarłej babci, dziadka czy bliskiej osoby, która odeszła? Wiele osób przyznaje, że miewa sny z udziałem osób zmarłych ze swojej rodziny. Niektórzy zastanawiają się, czy taki sen to próba kontaktu z ich strony. Czy zmarli chcą nam w ten sposób coś przekazać?

Śnią ci się zmarli? To nie przypadek

Zdjęcie Niektórzy uważają, że sny o zmarłych to ukryta wiadomość z zaświatów

Sny, w których pojawia się osoba zmarła, są dość powszechne. Na łamach "Psychology Today" analityczka snów Layne Dalfen podkreśla, że w tego typu snach pojawiają się ważne dla nas informacje i to nie przypadek, że we śnie pojawia się konkretna zmarła osoba.

Nie ma jednej i konkretnej odpowiedzi na pytanie, o czym mówią nam nasze sny. Dalfen stara się wskazać kierunek ich interpretacji. Specjalistka uważa, że w śnie zawsze znajduje się rozwiązanie problemu.

Dalfen wyjaśnia, że warto zbadać emocje pojawiające się, gdy widzimy we śnie bliskich zmarłych. Dzięki zawartym wskazówkom możemy lepiej rozwiązywać problemy. Analityczka snów oceniła, że połączenie ze zmarłą osobą we śnie może być zapowiedzią osobistej zmiany. Dalfen zwraca uwagę, że sny o umieraniu mogą "otworzyć nam oczy na świat w nas samych".

Sennik: co oznacza sen o zmarłym?

Niektórzy starają się z kolei znaleźć odpowiedź na nurtujące pytanie w senniku. Tu interpretacji snów, w których pojawiają się zmarli, nie brakuje.

Według jednej z nich zmarli ukazujący się we śnie mogą stanowić ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem lub złymi intencjami kogoś, kto znajduje się w naszym otoczeniu. Jeśli w śnie widzimy zmarłą osobę jako żywą, może symbolizować tęsknotę za nią.

Dlaczego śnią nam się zmarli? Ekspertka wyjaśnia

Zdjęcie Śnią ci się zmarli? Powodów jest kilka / 123RF/PICSEL

Psycholożka i psychoterapeutka Katarzyna Kucewicz przyznaje, że psychologia nie koncentruje się na znaczeniu snów opisywanych przez senniki, ale na tym, czego w danym momencie życia doświadcza mająca je osoba.

- Często w taki sposób manifestuje się nasza potrzeba przynależności i poczucie osamotnienia - w snach odreagowujemy te emocje, które na jawie możemy wypierać i spychać na półkę "nie chcę do tego wracać, bo za bardzo boli". Sen o zmarłych może być też następstwem myślenia o nich albo wcześniejszego wspominania ich - powiedziała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Katarzyna Kucewicz.

Ekspertka przyznała, że tego typu sny mogą się nasilać w okresie Wszystkich Świętych, bo w tym czasie myśli krążą wokół zagadnień śmierci.

W snach tkwi rozwiązanie problemu?

Zdjęcie Sny to reakcja podświadomości na potrzeby człowieka / 123RF/PICSEL

Co ciekawe, jeśli nie będziemy wiedzieć jak rozwiązać jakiś problem, rozwiązanie może przyjść we śnie wraz z bliską nam zmarłą osobą. Wszystko przez to, że ludzka podświadomość jest bardzo silna - w końcu nasz umysł każdego dnia rejestruje setki bodźców, które później pojawiają się w snach.

- Czasami jest tak, że osoby mają magiczne poczucie np. że zmarli krewni przekazują jakąś ważną wiadomość dla nich. Jeśli stoimy przed jakimś dylematem i chodzi nam po głowie myśl "co by zrobił zmarły na naszym miejscu", to w tym śnie może przyjść do nas odpowiedź pod postacią osoby krewnego - przyznaje Kucewicz w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Psycholożka zdradziła, że lubi teorie marzeń sennych mówiących o tym, że w snach każdy ich element jest cząstką naszego "ja".

- A zatem zmarły krewny ze snów to też może być jakaś nieuświadomiona część naszego JA. Polecam serdecznie popatrzeć na swoje sny pod takim kątem. Wówczas możemy dowiedzieć się o snach czegoś więcej - powiedziała Katarzyna Kucewicz na antenie TVN.

W ciągu dnia wiele razy możemy zastanawiać się, co zmarła osoba zrobiłaby na naszym miejscu. Dlatego też sny to reakcja podświadomości na potrzeby człowieka i nawiązanie do rzeczywistości, w której funkcjonuje.

