Ciągłe konflikty, które nie prowadzą do konstruktywnych rozwiązań, mogą być znakiem poważnego kryzysu w związku . Jeżeli kłótnie stają się codziennością i obie strony nie potrafią dojść do porozumienia, może to wskazywać na głębokie nierozwiązane problemy, które narastają z czasem.

Jeżeli partnerzy mają różne cele życiowe lub fundamentalnie różnią się w kwestiach wartości, może to prowadzić do narastających napięć. Różnice te mogą dotyczyć planów na przyszłość, podejścia do finansów czy stylu życia. Gdy te różnice stają się nie do pogodzenia, związek staje przed poważnym wyzwaniem.