Nigdy nie zapominaj o tej czynności. To podstawa pięknej cery

Największym błędem, jaki możemy popełniać w pielęgnacji naszej skóry, jest niezmywanie makijażu na noc. Choć może to wydawać się żmudny proces, to jednak odgrywa kluczową rolę dla zdrowia cery. Nocą nasza skóra ma czas na regenerację i przyswojenie kosmetyków pielęgnacyjnych, takich jak sera lub kremy. Niezmywanie makijażu przed spaniem lub pozostawianie pozostałości po kosmetykach może odbić się na naszym wyglądzie. Fluid, podkład, korektor, czy puder zatykają pory, przez co skóra nie jest w stanie oddychać, to z kolei może przyczyniać się do powstawania większej ilości zaskórników i trądziku. Warto pamiętać, że na naszej skórze osadzają się również zanieczyszczenia z powietrza, dlatego oczyszczanie skóry powinno stać się rutyną dnia codziennego.

Warto jednak zaznaczyć, że demakijaż nie polega wyłącznie na użyciu płynu micelarnego. Oczyszczanie twarzy to bardziej złożony proces, który wyjaśnimy krok po kroku. Demakijaż zaczynamy od oczu - nakładamy na wacik preparat i przykładamy do skóry na kilka sekund, aby rozpuścić kosmetyki. Następnie delikatnymi ruchami oczyszczamy oko od wewnątrz do zewnątrz. Tę czynność warto powtórzyć do momentu, aż oko będzie czyste. Tą samą metodą oczyszczamy także usta.

Przejdźmy zatem do twarzy, którą oczyszczamy kolistymi ruchami - także od wewnątrz do zewnątrz, np. od brody w stronę ucha. Jak sprawdzić, że zmyliśmy cały makijaż? Czynności te powtarzamy do momentu, aż na waciku nie zostanie nic z kosmetyków. Następnym krokiem jest mycie buzi za pomocą odpowiedniego żelu dostosowanego do typu naszej cery. Tę czynność także wykonujemy delikatnie, jest to także dobry moment na wykonanie masażu twarzy. Pamiętajmy, aby woda nie była za ciepła, gdyż może doprowadzać do wysuszania się cery. Po oczyszczaniu sięgamy np. po ręcznik papierowy, gdyż na tych wielokrotnego użytku mogą gromadzić się bakterie, których nie chcemy przenosić na czystą twarz. Na koniec używamy toniku, mgiełki i oczywiście kremu - kosmetyki dobieramy do potrzeb skóry.

Oczyszczanie skóry twarzy to podstawa pielęgnacji cery

Uważajmy na to, co kupujemy. Nie wszystkie kosmetyki nam służą

Jeśli zależy nam na zdrowym wyglądzie cery, warto przyjrzeć się temu, czym się malujemy. Odpowiednio dobrane kosmetyki nie będą niszczyły naszej skóry. Choć w rzeczywistości mogą czasem przyczyniać się np. do pojawiania się wyprysków, to jednak nie powinny być ich głównym czynnikiem. Jednakże źle dobrane produkty mogą niszczyć naszą skórę i przyczyniać się do pogorszenia wyglądu. Dla przykładu, jeśli zmagamy się z niedoskonałościami, a nasza skóra szybko się przetłuszcza, to należy zrezygnować z "ciężkich" kosmetyków. Natomiast jeśli nasza cera jest bardzo sucha, to warto zadbać o jej odpowiednie nawilżenie, gdyż bez tego może szybciej się starzeć.

Choć świadomość konsumentów na temat produktów kosmetycznych ciągle wzrasta, to jednak pojawiają się na rynku marki, które nie mają dobrych składów, a dobrą komunikację marketingową. Jeżeli nie wiemy, jak się za to zabrać, to z pomocą przychodzą np. grupy na Facebooku, które pozwalają wymieniać się kobietom i nie tylko poradami urodowymi i "polecajkami". Oto kilka potencjalnie szkodliwych składników, których powinniśmy unikać:

SLS,

olej mineralny,

PEG/PPG

EDTA

parabeny,

alkohol denat,

BHA/BHT.

Czytanie składów kosmetycznych może przyczynić się do poprawy wyglądu cery

Częsty błąd, który pogarsza wygląd naszej cery

Do nieprawidłowej higieny skóry twarzy może także przyczynić się nieczyszczenie i niewymienianie narzędzi kosmetycznych, takich jak gąbki lub pędzle. Gromadzące się na nich zanieczyszczenia mogą zapychać pory, przenosić różnorodne bakterie i alergeny. W konsekwencji na twarzy mogą rozwijać się wypryski, a nawet poważne infekcje dermatologiczne.

Wszystkie narzędzia, które mają styczność z kosmetykami, takimi jak korektory, podkłady, szminki, bronzery, róże, czy cienie do powiek powinny być czyszczone po każdy użyciu, aby nie stały się siedliskiem bakterii. Pamiętajmy, że pędzle myjemy zawsze włosiem w dół. Możemy do tego użyć specjalnych preparatów oczyszczających lub płynu do demakijażu. Pędzle czyścimy delikatnie, aby nie naruszyć konstrukcji włosia. Potem zostawiamy narzędzie aż do wyschnięcia z dala od kaloryfera.

Gąbkę czyścimy podobnie, nakładamy mydło lub odpowiedni płyn, następnie delikatnie ściskamy produkt, aż woda będzie czysta. Czynność tę należy powtarzać pod bieżącą wodą. Warto pamiętać, że gąbkę należy regularnie wymieniać. Jeśli cera bywa problematyczna, można to robić nawet co miesiąc. Jednak przy odpowiedniej higienie narzędzia może nam służyć średnio do trzech miesięcy.

Brudne narzędzia kosmetyczne mogą przenosić bakterie na twarz

