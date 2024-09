Ile osób, tyle różnych przyzwyczajeń. Podczas gdy jedni w swojej kosmetyczce umieszczają wyłącznie to, co konieczne - na czele ze szczoteczką i pastą do zębów, perfumami oraz maszynką do golenia, inni wyposażają niewielki kuferek w odpowiednie, przeznaczone do konkretnego typu skóry kremy, makijażowe nowości i niekończące się ilości toników, serum i żeli do mycia.

Eksperci jednogłośnie stwierdzają jednak - to, co znajdzie się we wnętrzu kosmetyczki, zależy wyłącznie od osobistych preferencji jej posiadacza. Jeśli więc na co dzień nie korzystasz z danego kosmetyku, najzwyczajniej nie umieszczaj go w środku tylko dlatego, że robią tak inni. O codziennej pielęgnacji skóry (nie tylko tej z pozoru najważniejszej - twarzy i dekoltu) nie warto jednak zapominać. Polacy doskonale zdają sobie z tego sprawę.

Polacy z chęcią pakują je do kosmetyczki. Tych kosmetyków używają najczęściej

Dobrze wyposażona kosmetyczka przyda się nie tylko podczas porannych i wieczornych rytuałów pielęgnacyjnych, ale także w sytuacjach awaryjnych - w pracy, na uczelni czy podczas zwykłego spotkania ze znajomymi. Ale "dobrze wyposażona" to właściwie jaka?

Głos postanowiliśmy oddać internautom, pytając ich o to, bez jakiego kosmetyku nie wyobrażają sobie codziennej pielęgnacji. Ankieta, w której udział wzięło 2815 osób, nie pozostawia złudzeń. Obowiązkowym elementem wyposażenia kosmetyczki każdego Polaka jest mydło. Bez niego dbania o kondycję swojej skóry nie wyobraża sobie aż 33 proc. ankietowanych.

Ważnym elementem codziennej pielęgnacji jest także krem przeciwzmarszczkowy. Tego na co dzień używa aż 23 proc. internautów. Wielu, bo aż 15 proc. osób biorących udział w ankiecie, codziennie sięga również po płyn do mycia twarzy.

Zapytaliśmy Polaków o wyposażenie ich kosmetyczki. Tego tam nie znajdziecie

Jedno z czołowych miejsc w kosmetyczkach Polaków zajmuje dodatkowo krem pod oczy. Do codziennej pielęgnacji używa go 10 proc. ankietowanych. Znacznie mniej, bo zaledwie 5 proc. z nich, sięga na co dzień po tonik. Niewielu, bo 4 proc. osób biorących udział w ankiecie, stosuje serum.

Zaledwie 3 proc. ankietowanych codziennej pielęgnacji skóry nie wyobraża sobie bez balsamu, SPF oraz serum z witaminą C. Najmniej popularne w kosmetyczkach Polaków okazały się maseczki. Te stanowią podstawę codziennego dbania o skórę w przypadku zaledwie 1 proc. ankietowanych.

Jak skompletować kosmetyczkę? Nie bój się porządków

Codzienna pielęgnacja skóry powinna stać się obowiązkowym, porannym i wieczornym rytuałem. Eksperci zachęcają, by nieco się wtedy wyciszyć, całkowicie skupiając się na jej zdrowiu. Odpowiednio nawilżona i otoczona opieką znacznie później się bowiem zestarzeje, będąc jędrną i świetlistą przez długie lata. By tak się stało, warto jednak używać nie tylko mydła, ale również balsamu z filtrem UV, pianki oczyszczającej, toniku i serum. Konieczne są także systematyczne porządki.

Zawartość swojej kosmetyczki warto przejrzeć raz na dwa lub trzy miesiące, pozbywając się z niej przede wszystkim tych produktów, którym minęła data ważności. Zniknąć powinny z niej także pokruszone cienie czy wyschnięte tusze. Zawartość kosmetyczki - każdorazowo dostosowana do naszych codziennych potrzeb - powinna charakteryzować się dobrą jakością, wszechstronnością i umiejętnością pomocy nawet w awaryjnych sytuacjach.

