Mocha brunette to głęboki, bogaty odcień brązu, który łączy w sobie ciepłe, kawowe tony z delikatnymi nutami czerwieni i złota . W efekcie uzyskujemy wielowymiarowy kolor, który wydaje się zmieniać w zależności od oświetlenia, dodając włosom wyjątkowego blasku i głębi.

Mocha brunette jest na tyle uniwersalnym kolorem, że pasuje do szerokiej gamy karnacji. Oto kilka wskazówek, komu najlepiej będzie w nim do twarzy:

Chociaż Bella Hadid często eksperymentuje z fryzurami, zawsze wraca do ukochanego mocha brunette

Chociaż Bella Hadid często eksperymentuje z fryzurami, zawsze wraca do ukochanego mocha brunette Andreas Rentz/Getty Images Getty Images

Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images

Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Getty Images

Kim Kardashian udowadnia z kolei, że mocha brunette dodaje kobiecości Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Getty Images

Mocha brunette to odcień, który z pewnością będzie dominował tej jesieni. Jego ciepłe, wielowymiarowe tony sprawiają, że jest to kolor pasujący do wielu różnych karnacji, dodając im blasku i wyrazistości. Nic dziwnego, że stał się ulubieńcem gwiazd i stylistek fryzur na całym świecie. Jeśli szukasz nowego, modnego koloru na sezon jesienny 2024, mocha brunette może być idealnym wyborem.