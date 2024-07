Obok podobnego zestawu nie sposób przejść obojętnie. Ewa Wachowicz dowodzi, że żółć to kolor, który idealnie komponuje się z bielą, tworząc energetyczny komplet, od którego aż trudno oderwać wzrok. Pokazuje jednocześnie, że słoneczna barwa to kolor dobrej energii, optymizmu, ciepła i radości.

Podczas gdy szafa Ewy Wachowicz wręcz pęka w szwach od kobiecych sukienek, nie brakuje w niej również tych w jej ulubionym kolorze. Żółta sukienka o długości midi , z zakładkami na dole i dłuższym rękawem to wybór idealny przy okazji ważniejszych wyjść. Chociaż sprawdzi się również na co dzień.

Ewa Wachowicz dowodzi, że nie ma powodów do niepokoju. Szczególnie w wakacje warto więc zaprosić tę barwę do swojej garderoby, poświęcając chwilę na modowe eksperymenty. Nie musisz od razu rzucać się na głęboką wodę. Wystarczy, że stylizację uzupełnisz tylko jednym elementem utrzymanym w tym odcieniu - wzorem Ewy Wachowicz koszulą lub spodniami. Z czasem zauważysz, że podobny kolor na co dzień sprawdza się lepiej, niż myślałaś. Gwiazda pokochała go nie bez przyczyny.