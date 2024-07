Wśród rzeczy, które budują pozytywne pierwsze wrażenie, jakie zrobimy na nowo poznanych osobach, są m.in. czyste włosy, zadbane dłonie oraz świeży oddech. Nieprzyjemny zapach z ust kojarzy się jednoznacznie negatywnie, oraz jest dużym problemem nie tylko w pracy, szczególnie tej gdzie konieczne są częste rozmowy, ale również i w życiu prywatnym. Może być on przyczyną wielu kompleksów i zdarza się, że prowadzi do całkowitej rezygnacji z życia towarzyskiego.

Nieprzyjemny zapach z ust to problem, który najczęściej pojawia się zaraz po przebudzeniu. Jest to zupełnie naturalnie, ponieważ podczas snu wydzielane jest mniej śliny i jama ustna nie jest na bieżąco “oczyszczana". Bakterie, które się w niej znajdują, mają wówczas dobre warunki do rozwoju oraz czas, aby przystąpić do rozkładu resztek pokarmowych, białek zawartych w ślinie i złuszczonych komórek nabłonka. Wszystko to razem powoduje powstawanie lotnych związków siarki o charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu.