Chcesz mieć szczuplejszą twarz? Zmień codzienne nawyki

Pozbycie się tkanki tłuszczowej z policzków i okolic podbródka to nadrzędny cel wielu odchudzających się osób. Choć niełatwo jest ukierunkować proces utraty masy tak, by odchudzić konkretną część ciała, to istnieją triki, dzięki którym możemy skutecznie wyszczuplić twarz.

Zdjęcie Twarz można wyszczuplić, potrzeba tylko konsekwencji i samozaparcia /123RF/PICSEL

Odchudzanie uchodzi za żmudny i wymagający wielu wyrzeczeń proces. Dodatkowym utrudnieniem mogą być wygórowane oczekiwania i cele, które niełatwo osiągnąć, nawet prowadząc zdrowy styl życia.

Jednym z takich oczekiwań jest chęć pozbycia się tkanki tłuszczowej z konkretnych obszarów ciała - bioder, brzucha, twarzy. Szczególnie trudne jest wyszczuplanie twarzy, bo na niej natychmiast widać wszystkie grzechy, takie jak zła dieta, brak ruchu, alkohol, zarywanie nocy.

Magazynująca się w organizmie woda też wpływa na wygląd twarzy, powodując opuchliznę i nieestetyczne obrzęki. Pozbycie się ich wymaga od nas holistycznego podejścia, obejmującego aktywność fizyczną, jadłospis oraz gimnastykę.

Pierwszym krokiem na drodze do wyszczuplenia twarzy jest zadbanie o optymalne nawodnienie organizmu. Jeśli pijesz na co dzień mało wody, natychmiast zmień to przyzwyczajenie.

- Upewnij się, że jesteś nawodniony i pijesz wystarczającą ilość wody w ciągu dnia - woda odgrywa bardzo istotną rolę w pozbywaniu się nadprogramowych kilogramów. Prócz skutecznej redukcji wagi, fantastycznie wpływa na skórę, poprawiając jej jędrność i nawilżenie. Odpowiednie nawodnienie zapobiega też magazynowaniu płynów, które jest głównym sprawcą obrzęków - wyjaśnia w rozmowie z "Woman Magazine" trenerka personalna Kay Justice.

Ogromne znaczenie ma też to, co ląduje na co dzień na naszym talerzu. Eliminacja niezdrowych przekąsek i zastąpienie ich pełnowartościowymi zamiennikami pozytywnie wpłynie nie tylko na sylwetkę, ale i wygląd twarzy.

- Twoje ciało naprawia się od wewnątrz, dlatego tylko dieta bogata w składniki odżywcze i minerały może zredukować przebarwienia, obrzęki i nadmiar wody, które powodują, że twarz wydaje się większa, bardziej okrągła - zaznacza trener fitness Stuart Pilkington.

Ekspert dodaje, że unikanie tłuszczu jest złym nawykiem. Stanowi on niezbędny element zbilansowanej diety. A tylko taki jadłospis pomoże nam skutecznie schudnąć.

- Skoncentruj się na zdrowych tłuszczach, które znajdziesz w awokado, migdałach i orzechach włoskich - precyzuje.