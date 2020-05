Co jeść, aby nie mieć trądziku?

Na kondycję skóry wpływ ma szereg czynników – m.in. dieta. Jeśli dokuczają nam pojawiające się znienacka niedoskonałości cery, warto wzbogacić swój jadłospis o produkty, które dostarczą niezbędnych witamin i minerałów oraz zapobiegną powstawaniu wywołujących wypryski stanów zapalnych.

Zdjęcie ​Trądzik to problem nie tylko nastolatków, coraz częściej dotyka także ludzi dorosłych /123RF/PICSEL

Choć właściwie dobrana pielęgnacja ma istotne znaczenie w kontekście dbania o skórę, stosowanie odpowiednich kosmetyków może okazać się niewystarczające. Zwłaszcza, jeśli jesteśmy posiadaczkami cery trądzikowej. Musimy wówczas bacznie przyjrzeć się swoim codziennym nawykom, również tym dietetycznym. Dieta ma bowiem ogromny wpływ na wygląd i kondycję skóry.

Reklama

- Produkty bogate w węglowodany proste, a zarazem posiadające wysoki indeks glikemiczny, a więc słodycze, ale także biały ryż, makarony i pieczywo, podwyższają poziom cukru we krwi oraz zmuszają organizm do zwiększonej produkcji kortyzolu, co może potęgować zmiany trądzikowe. Warto też ograniczyć produkty mleczne - substancje obecne w mleku mogą być wyzwalaczami trądziku - wyjaśnia w rozmowie z "Huffington Post" dietetyczka Rachelle Wood. I wskazuje, w co warto wzbogacić swoje menu, by cieszyć się promienną, pozbawioną niedoskonałości cerą.

Tłuste ryby

- Ryby są doskonałym źródłem niezbędnych kwasów tłuszczowych, takich jak omega-3 i omega-6 - zaznacza Wood. Kwasy te pomagają zmniejszyć stan zapalny odpowiedzialny za zatykanie porów skóry, a w konsekwencji pojawianie się wyprysków.

Najwięcej korzyści przyniesie nam regularne spożywanie łososia, makreli i sardynek. Oprócz tego, że mają zbawienny wpływ na skórę, zapobiegają także miażdżycy, obniżają ciśnienie krwi oraz poziom złego cholesterolu.

Orzechy

- Z trądzikiem powiązane są występujące w organizmie niedobory minerałów, takich jak cynk i selen - przestrzega ekspertka. Jednym z najlepszych źródeł tych składników odżywczych są orzechy, które dodatkowo zawierają także witaminę E, mangan, potas, wapń i żelazo.

Nie warto zatem rezygnować z orzechów. Mimo że są kaloryczne, spożywane w umiarkowanych ilościach nie zniweczą naszych wysiłków wkładanych w utrzymanie prawidłowej wagi, pomagając przy tym pozbyć się problemu niedoskonałości.

Piękne celebrytki i ich brzydkie stopy 1 / 13 Odkąd Meghan Markle uzyskała tytuł księżnej Sussex i urodziła synka, ilość jej codziennych obowiązków znacznie się zwiększyła. Jako matka zapewne nie może pozwolić sobie na chwilę wytchnienia i relaksu w profesjonalnym salonie kosmetycznym. Źródło: Getty Images Autor: Michael Tullberg udostępnij

Czerwone winogrona

- Owoce te zawierają silne przeciwutleniacze, które, jak wykazano w badaniach naukowych, leczą stany zapalne skóry, takie jak łuszczyca i egzema - tłumaczy Wood. Ponadto częste spożywanie winogron może pomóc łagodzić objawy skórnych reakcji alergicznych.

Nic w tym dziwnego, w winogronach kryje się wszak bogactwo witamin i minerałów, takich jak potas, magnez, fosfor, wapń, żelazo, witaminy z grupy A, B i C oraz antyutleniające flawonoidy i resweratrol. Warto sięgać także po olej z pestek winogron - działa on regenerująco i antystarzeniowo.