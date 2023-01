Cytrynowa "gąbka" na wągry. Połóż na twarz, a w mig pozbędziesz się problemu

Spis treści: 01 Wągry - otwarte i zamknięte

02 Dlaczego mam wągry na nosie?

03 W jaki sposób usunąć wągry? Czy wyciskać?

04 Czy wągry należy wyciskać?

05 Wągry - jak się pozbyć domowymi sposobami?

06 Gąbka z cytryny na wągry. Szybko oczyszcza i odtyka pory!

Wągry - otwarte i zamknięte

Wągry to potoczne określenie zaskórników, czyli zmian skórnych, które przyjmują wygląd czarnych lub białych kropek. Borykają się z nimi głównie osoby z cerą trądzikową, ale nie jest to norma - mogą się bowiem pojawić nawet na zdrowej skórze. Wągry występują najczęściej w miejscach, gdzie jest najwięcej gruczołów łojowych - na czole, nosie, brodzie i policzkach, a także na plecach i klatce piersiowej. Mogą być zamknięte (białe i drobne) lub otwarte (czarne kropki, z których wydobywa się tłusta wydzielina).

Dlaczego mam wągry na nosie?

Główną przyczyną powstawania wągrów na nosie jest zaleganie sebum w ujściach gruczołów łojowych z powodu jego nadprodukcji lub zamknięcia ujść zrogowaciałym naskórkiem i zanieczyszczeniami. Kluczowy wpływ na powstawanie tych zmian ma także nieodpowiednia pielęgnacja.

Główne czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się wągrów na nosie to:

zła lub niewystarczająca pielęgnacja skóry twarzy

stosowanie źle dobranych, często zbyt ciężkich kosmetyków lub kosmetyków z alkoholem etylowym

posiadanie cery tłustej lub mieszanej

zaburzenia hormonalne

zła dieta (spożywanie produktów tłustych, słodkich i mocno przetworzonych)

W jaki sposób usunąć wągry? Czy wyciskać?

oczyszczanie

nawilżanie

złuszczanie martwego naskórka

ochrona przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych

Właściwa pielęgnacja wpłynie na zmniejszenie produkcji sebum, co w efekcie zapobiegnie zatykaniu ujść gruczołów łojowych. By pozbyć się wągrów, należy regularnie, co najmniej dwa razy dziennie oczyszczać skórę przy pomocy ciepłej wody oraz żelu lub pianki myjącej. Następnie należy osuszyć twarz jednorazowym ręcznikiem.

Dwa razy w tygodniu warto wykonać także peeling. Osoby z delikatną, wrażliwą cerą mogą zdecydować się na peeling enzymatyczny.

Niebagatelne znaczenie ma także nawilżanie. Krem nawilżający należy dobrać do potrzeb skóry - osoby z trądzikiem mogą zdecydować się na kosmetyk z cynkiem, a właściciele suchej skóry - krem mocno i intensywnie nawilżający. Wszystkie stosowane na dzień kremy powinny mieć filtr przeciwsłoneczny, chroniący skórę przed negatywnym wpływem promieniowania UV.

Czy wągry należy wyciskać?

Choć wyciskanie wągrów zdaje się być najprostszą i najszybszą metodą na ich pozbycie się, to lepiej tego unikać! To sposób krótkotrwały, nieprzynoszący spodziewanych efektów - jeżeli czynniki wywołujące powstawanie wągrów nie zostaną wyeliminowane, to tak opróżnione pory na nowo szybko się wypełnią. Przez nieefektywne wyciskanie zaskórników łatwo nabawić się również poważniejszych zmian na skórze, a nawet ją uszkodzić.

Wągry - jak się pozbyć domowymi sposobami?

Zamiast wyciskać wągry, warto zastosować kilka prostych, domowych sposobów, które pomogą nam pozbyć się tych nieestetycznych zmian. Jednym z nich jest maseczka z żelatyny spożywczej, działająca jak kosmetyczne plastry przyklejane na wągry. Jak ją przygotować?

Żelatynę należy rozpuścić w wodzie i posmarować nią wybrane, zaatakowane przez zaskórniki partie skóry. Gdy masa zastygnie, należy usunąć ją tak, jak usuwa się maskę typu peel-off.

Przed zastosowaniem maseczki z żelatyny należy wykonać peeling mechaniczny, by otworzyć ujścia gruczołów łojowych. Osoby z wrażliwą skórą mogą zastosować peeling enzymatyczny.

Innym sposobem jest zastosowanie na wągry sody oczyszczonej, która działa antybakteryjnie i rozjaśniająco. W tym celu należy wymieszać dwie łyżki sody z dwiema łyżkami ciepłej wody. Gęstą papkę należy nałożyć na twarz na około 10 minut, a gdy maska zastygnie, usunąć ją ciepłą wodą. Twarz należy nawilżać tak długo aż soda sama zacznie schodzić - mechaniczne, siłowe tarcie może bowiem uszkodzić skórę.

Zdjęcie Z zaskórnikami nieźle poradzi sobie maseczka na bazie sody oczyszczonej / 123RF/PICSEL

Gąbka z cytryny na wągry. Szybko oczyszcza i odtyka pory!

Mniej znanym, ale skutecznym sposobem na wągry jest zastosowanie... gąbki z cytryny, która wyciągnie zanieczyszczenia z zatkanych porów. W tym celu należy przekroić na pół cytrynę i nałożyć na nią odrobinę cukru oraz miodu. Tak przygotowaną gąbką należy następnie potrzeć miejsca, w których znajdują się wągry i masować skórę okrężnymi ruchami. Na koniec należy spłukać twarz wodą i osuszyć ją jednorazowym ręcznikiem.

