​Dermatolodzy są pod wrażeniem upiększających właściwości białych trufli

Cena? Od pięciu euro za gram. Zastosowanie? Nie tylko w wykwintnych daniach. Okazuje się bowiem, że te drogocenne grzyby są ambrozją dla naszego podniebienia, ale i dla skóry. Odmładzają, chronią przed smogiem, nawilżają. I to nie koniec powodów, dla których warto sięgnąć po kosmetyk zawierający w swoim składzie białe trufle.

Zdjęcie Białe trufle są bogate w kwasy tłuszczowe i emolienty, które wspomagają barierę ochronną skóry /123RF/PICSEL

"Uważa się, że grzyby wspomagają naturalne procesy odnowy skóry" - wyjaśnia na łamach portalu "Real Simple" dermatolog Hadley King. Zwłaszcza białe trufle wykazują wyjątkowe właściwości, które sprawiają, że są one jeszcze bardziej korzystne dla wielu różnych rodzajów cery. "Grzyby te zawierają różnorodne bioaktywne związki, w tym kwasy tłuszczowe, aminokwasy, witaminę C i inne przeciwutleniacze" - mówi dr Joshua Zeichen, dyplomowany dermatolog i dyrektor ds. badań kosmetycznych i klinicznych w dermatologii w szpitalu Mount Sinai Hospital w Nowy Jork.

Reklama

"Białe trufle są bogate w kwasy tłuszczowe i emolienty, które wspomagają barierę ochronną skóry" - wyjaśnia dr King. "Chodzi o tę zewnętrzną warstwę skóry, odpowiedzialną za zatrzymywanie wilgoci i ochronę przed czynnikami drażniącymi. Te kwasy tłuszczowe uszczelniają pęknięcia między komórkami, pomagając tym samym utrzymać nawilżoną skórę" - dodaje.

Kolejną ich zaletą jest obecność flawonoidów, przeciwutleniaczy pochodzenia roślinnego, które "działają jak gaśnice, usuwając wolne rodniki powstałe w wyniku ekspozycji na czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie UV i zanieczyszczenia" - mówi dr Zeichen. Dodaje, że białe trufle są również dobrym źródłem witaminy C, która jest nie tylko silnym przeciwutleniaczem, ale także składnikiem rozjaśniającym. "Działa poprzez hamowanie enzymu znanego jako tyrozynaza (który jest niezbędny w procesie produkcji pigmentu), zapobiegając powstawaniu ciemnych plam i ostatecznie pozostawiając skórę jaśniejszą, a karnację czyniąc bardziej jednolitą".

Co więc warto wiedzieć, poszukując tego składnika w produktach do pielęgnacji skóry? Dr King sugeruje, aby przede wszystkim zwrócić uwagę na stężenie wyciągu z białych trufli w produkcie - im wyżej na liście składników, tym wyższe stężenie i teoretycznie większe korzyści. Warto też zaznaczyć, że białe trufle są drogie. Są one zbierane tylko przez kilka miesięcy w roku, zatem ich stosowanie może znacząco wpływać na cenę produktu. Najbardziej popularnym kosmetykiem zdaje się olejek z białych trufli, który działa nawilżająco i przeciwdziała procesom starzenia.