​Skąd się bierze cellulit? Jak określić stopnie cellulitu?

Cellulit, czasem nazywany też "pomarańczową skórką", to nierównomierne rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, które najczęściej można zaobserwować na udach, piersiach i brzuchu. Tkanka tłuszczowa naciska na komórki tkanki łącznej - to sprawia, że skóra z cellulitem jest specyficznie grudkowata i pomarszczona.

Im bardziej zaawansowane stadium i wyższy stopień cellulitu, tym trudniejsze będzie jego usunięcie.





Cellulit - przyczyny

Dlaczego mam cellulit? - to pytanie pojawia się w głowie niejednej kobiety. Cellulit można zaobserwować w takich miejscach kobiecego ciała, na których w naturalny sposób pojawia się więcej tkanki tłuszczowej: uda, piersi, brzuch czy pośladki. Nie dotyczy on jedynie osób z nadwagą czy otyłych - chociaż u nich o cellulit jest łatwiej, pojawia się on u niemal wszystkich kobiet, niezależnie od figury.

Przyczyny cellulitu to m. in. problemy z krążeniem, przewaga estrogenów (przy niedoborze progesteronu). Cellulit może się pogłębiać również przez siedzący tryb życia i brak ruchu, zbyt dużo soli i cukru w diecie, palenie papierosów, a także noszenie nadmiernie obcisłych ubrań.

Jakie są rodzaje cellulitu?

Znamy trzy rodzaje cellulitu:



- cellulit wodny: określa się go również jako "cellulit obrzękowy", to wczesne stadium cellulitu. Po ściśnięciu skóry palcami, widać nierówną powierzchnię.



- cellulit tłuszczowy: występuje, gdy na skórze są zagłębienia, guzki i wyczuwalne grudki oraz powiększone komórki tłuszczowe.



- skóra materacowa: to zaawansowane stadium cellulitu. Występuje, gdy mamy dobrze widoczne, wyraźne zagłębienia i guzki na dużym obszarze ciała.





Zdjęcie Sposób na cellulit? Masaż szorstką rękawicą ujędrni ciało i przyspieszy przepływ limfy / 123RF/PICSEL

Jak określić stopień cellulitu?

Pierwszy stopień cellulitu jest najłagodniejszy i niemal niewidoczny. Gdzie mam cellulit? Ściśnij palcami płat skóry (np. na udach lub na brzuchu). Jeśli zauważysz lekkie grudki, to właśnie cellulit pierwszego stopnia.

Drugi stopień cellulitu jest nieco bardziej zaawansowany. W tym wypadku przy ściśnięciu skóry zauważysz efekt pomarańczowej skórki oraz poczujesz lekki ból.

Trzeci stopień cellulitu jest widoczny gołym okiem bez ściskania skóry. Pokaźne grudki sprawiają, że skóra wydaje się pofałdowana.

Czwarty stopień cellulitu jest najbardziej zaawansowany. Skóra jest mocno pofałdowana, grudki cellulitu bolesne i wyczuwalne przy najmniejszym dotyku.

Cellulit - jak się pozbyć?

Cellulit pojawia się u znacznej większości kobiet - również aktywnych, szczupłych, a pozbycie się go bywa naprawdę trudne, wręcz niemożliwe. Nie warto więc angażować się w walkę z pomarańczową skórką za wszelką cenę, w pierwszej kolejności lepiej jest zaakceptować samą siebie.

Walka z cellulitem będzie skuteczniejsza, jeśli wdrożysz aktywność fizyczną - wybierz jogging, trening interwałowy, cardio, skakankę. Często chodź na spacery - ruch jest świetnym sprzymierzeńcem w pozbyciu się cellulitu.

Dieta na cellulit to także bardzo skuteczna metoda. Ogranicz sól - powoduje ona zatrzymywanie wody w organizmie, co prowadzi do obrzęków. Warto przejść odstawić przetworzoną żywność, papierosy i alkohol - to właśnie wprowadzenie zdrowych nawyków często jest kluczowe w redukcji cellulitu.

Zdjęcie Walka z cellulitem oznacza m. in. zmianę diety na zdrową, zmniejszenie ilości soli oraz zrezygnowanie z wysoko przetworzonych potraw / 123RF/PICSEL

Dobry sposób na cellulit to domowe próby poprawy ukrwienia: masaże szorstką rękawicą lub specjalną szczotką miejsc z cellulitem oraz naprzemienne prysznice. Pomocne w pozbyciu się cellulitu będą kosmetyki - gruboziarniste peelingi (np. z kawy lub cukru), które ujędrnią skórę.

Zabiegi na cellulit

Redukcja cellulitu będzie możliwa, jeśli pobudzisz krążenie w danych partiach ciała. Decyduj się na samodzielne masaże, podczas których będziesz rolować skórę do góry, korzystaj z rękawicy do masażu lub szczotki.

Jeśli masz wyższy stopień cellulitu, możesz zdecydować się na zabiegi w salonie kosmetycznym, takie jak masaż bańką chińską, drenaż limfatyczny, fala uderzeniowa czy endermologia.

