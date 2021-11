Domowa dekoloryzacja: Efektywność zależy od wielu czynników

To, czy domowa dekoloryzacja okaże się skuteczna, zależy od wielu czynników. Znacznie łatwiej usunąć kolor, jeśli nałożyłaś go po raz pierwszy. O wiele trudniej osiągnąć zadowalające efekty, jeśli używałaś farb wielokrotne. Liczy się także struktura włosa — ze zniszczonych farba wypłukuje się dużo łatwiej. Nie bez znaczenia jest też kolor, którego używałaś: brązy, czerwienie, a nawet róże to barwy, które łatwo się zmywają, dużo trudniej usunąć czerń, a do najtrudniejszych należą fiolety, odcienie niebieskiego i zielonego. Istnieje kilka domowych metod na dekoloryzację, dowiedz się: jak usunąć farbę z włosów?

Jak zmyć farbę z włosów? Szampon przeciwłupieżowy

Zdjęcie Szampony przeciwłupieżowe wypłukują farbę z włosów / 123RF/PICSEL

Domowa dekoloryzacja szamponem przeciwłupieżowym to jedna z najbezpieczniejszych metod usuwania farby z włosów. Najbardziej zauważalne efekty osiągniesz, jeśli na zwilżone włosy nałożysz szampon przeciwłupieżowy i pozostawisz go na 30 minut, po czym umyjesz głowę w bardzo ciepłej wodzie. Łatwiejsza, ale trwająca dłużej metoda, to regularne mycie czupryny takim szamponem. Nie masz cierpliwości i zależy ci na natychmiastowym efekcie? Zmieszaj szampon z kwasem askorbinowym. Jak zmyć farbę z włosów przy pomocy witaminy C?

Jak usunąć farbę z włosów? Kwas askorbinowy i szampon przeciwłupieżowy

Zdjęcie Domowa dekoloryzacja witaminą C / 123RF/PICSEL

Silniejszym domowym środkiem do usuwania farby z włosów jest pasta wykonana ze sproszkowanej witaminy C oraz szamponu przeciwłupieżowego. Do jej przygotowania można użyć kwasu askorbinowego w proszku lub rozgnieść tabletki witaminy C. Następnie wymieszaj je z szamponem przeciwłupieżowym, tak by powstała gęsta masa w ilość pozwalającej pokryć całą partię włosów, którą chcesz pozbawić koloru. Nanieś pastę na czuprynę i odczekaj 30 minut, po czym dokładnie umyj włosy w wodzie tak gorącej, jak to tylko możliwe, a na koniec koniecznie nałóż domową maseczkę lub odżywkę. W zależności od koloru, rodzaju włosa i częstotliwości, z jaką był farbowany, taki zabieg może wymagać kilkukrotnego powtórzenia.



