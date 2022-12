Spis treści: 01 Jak goździki działają na włosy?

02 Płukanka z goździków na siwe włosy

03 Goździki na siwe włosy - jak stosować płukankę?

04 Goździki na wypadające włosy

05 Domowe płukanki na siwe włosy

Jak goździki działają na włosy?

Goździki są źródłem substancji odżywczych, witaminy A, C, D, K, E oraz tych z grupy B. Zawierają wapń, potas i magnez. Są świetnym kandydatem do tego, aby stworzyć z nich domowe kosmetyki do włosów. Goździki stosowane na włosy nie tylko wzmocnią je i zahamują wypadanie. Plusów jest znacznie więcej. Płukanki czy wcierki na bazie goździków także odżywią, nawilżą i przyspieszą porost włosów. Wzmocnią kolor, uregulują wydzielanie sebum, poradzą sobie z pierwszymi siwymi pasmami. Przeciwgrzybicze właściwości goździków likwidują również łupież oraz łagodzą uczucie swędzenia.

Płukanka z goździków na siwe włosy

Zdjęcie Siwienie dotyka też ludzi w młodym wieku / 123RF/PICSEL

Ta płukanka ma wiele zastosowań. Nie tylko pomoże zatuszować pierwsze pasma siwych włosów, ale także wzmocni je, sprawi, że staną się gęste. Oczyści skórę głowy. To także propozycja dla szatynek, które marzą o tym, aby ich kolor włosów był intensywniejszy i pełen blasku.

Na przygotowanie płukanki do włosów z goździków potrzebujesz 15 minut. 1/3 szklanki goździków zagotuj w litrze wody. Po wystygnięciu odcedzić goździki, a wywar odstaw na noc. A następnie przelej go do buteleczki, aby ułatwić sobie rozprowadzanie go na włosach.

Goździki na siwe włosy - jak stosować płukankę?

Płukankę z goździków należy stosować jako ostatni punkt mycia włosów. Rozprowadź ją na lekko wilgotnych kosmykach, dokładnie wmasuj i poczekaj, aż wyschnie. Nie spłukuj! Pamiętaj, że tylko regularne jej stosowanie (najlepiej co 2-3 dni) przyniesie zadowalające efekty.

Goździki na wypadające włosy

Jednym ze sposobów wykorzystania olejku goździkowego, jest przygotowanie wcierki na wypadające włosy. Systematyczne jej stosowanie:

wzmocni mieszki

odżywi skórę głowy

nada blasku włosom

Wystarczy zmieszać kilka kropli olejku goździkowego z łyżką oliwy z oliwek. Wszystko dokładnie wymieszać i wetrzeć w głowę. Mieszankę pozostawić na ok. 20 minut, a następnie dokładnie spłukać. Po zakończonym zabiegu, włosy należy umyć szamponem i wysuszyć.

Zdjęcie Wypadające włosy to problem, z którym zmaga się mnóstwo osób / 123RF/PICSEL

Domowe płukanki na siwe włosy

