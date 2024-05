Chociaż mówi się, że blond zawsze odmładza, a ciemniejsze kolory postarzają, nie jest to do końca prawda. Istnieją bowiem błędy koloryzacyjne, których powinny wystrzegać się kobiety. Dotyczy do szczególnie dojrzałych pań, choć nie tylko. I mimo że każda z nas decyduje o tym, jaką fryzurę nosi i na jaki kolor chce zafarbować włosy, to zdarza się, że to, co wybieramy, nie zawsze pasuje do naszego typu urody.

Zbyt ciepły lub zbyt jasny kolor

Jednym z najpowszechniejszych mitów, jakie krążą wśród klientek salonów fryzjerskich, jest ten, który mówi, że zawsze, kiedy wybierzemy blond, będziemy wyglądać młodziej, a gdy brąz – starzej. To nie do końca prawda, ponieważ wszystko tak naprawdę zależy do twojego typu urody. Jeśli masz ciepłą karnację, wtedy świetnie będzie ci w ciemnych kolorach takich jak brąz i czerń. A gdy mówimy o karnacji neutralnej lub chłodnej, wtedy śmiało można sięgnąć po jasne odcienie, a nawet platynę. Dzięki temu, że dobierzesz odpowiedni kolor włosów do twojej urody, będziesz wyglądać świetliście, młodo i na pełną energii.

Żeby wyglądać młodziej, trzeba dobierać kolor włosów pod swoją urodę 123RF/PICSEL

Zbyt ciepła lub zimna tonacja

Również ważna jest tonacja włosów. Niewłaściwie dobrana do urody może ją zgasić, a w konsekwencji będziesz wyglądać na bardzo zmęczoną i do tego straszą. Odpowiednio dobrany ton włosów podkreśla urodę, a twarz staje się o wiele bardziej świetlista i promienna. W przypadku sprawdzenia, który rodzaj tonacji będzie dla ciebie najlepszy, możesz poddać się analizie kolorystycznej, która w ostatnich miesiącach stała się niezwykle popularna. Śmiało możesz także skorzystać z usług doświadczonego fryzjera, który zna postawy takiej analizy z i pewnością dopasuje idealny odcień do ciebie lub – co niezwykle istotne w przypadku profesjonalisty – odradzi wybrany kolor, jeśli będziesz w nim źle wyglądać.

Zbyt ciepła lub zimna tonacja

Kolejnym zabiegiem, na który nie powinny decydować się dojrzałe kobiety, są – cieszące się wielką popularnością na początku lat 2000 – pasemka w różnych kolorach od blondu, przez brąz aż po głęboką czerń. Takie fryzury z biegiem lat odeszły do lamusa i dzisiaj uważane są za kiczowate oraz postarzające. W obecnych czasach lepiej postawić na subtelniejszą odsłonę refleksów, które odmładzają i dają efekt włosów muśniętych słońcem.

ZOBACZ TAKŻE:

Maseczka na siwe włosy - dzięki niej odzyskają kolor! Interia DIY