Ekspertka przestrzega przez żelowym pedicure. Może skończyć się utratą paznokcia

Żelowe czy hybrydowe stylizacje paznokci u stóp to latem to dla wielu kobiet "must have". Dzięki profesjonalnie wykonanej stylizacji można cieszyć się trwałym pedicure przez wiele tygodni. Ciągle jednak mało się mówi o konsekwencjach, które mogą wynikać z utwardzania lakierów lampą UV lub LED. Eksperci alarmują i przypominają czym może to grozić.

Zdjęcie W żelu na paznokciach mogą powstawać szczeliny, gdzie dochodzi często do namnażania się bakterii chorobotwórczych / 123RF/PICSEL