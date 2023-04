Paznokcie żelowe niebezpieczne dla zdrowia. Wydano oficjalne oświadczenie

Widzimy to coraz częściej. Więcej osób kupuje zestawy do samodzielnego manicure w domu, rozwija alergię, a następnie udaje się do salonu, a alergia się pogarsza. W idealnej sytuacji ludzie przestaliby używać żelowego lakieru do paznokci i wróciliby do staromodnych lakierów do paznokci, które są znacznie mniej uczulające. Natomiast, jeśli ludzie są zdeterminowani, aby kontynuować używanie akrylowych produktów do paznokci, powinni robić to profesjonalnie.

powiedziała dr Buckley dla BBC