Jak opóźnić pojawienie się zmarszczek?

Starzenie się skóry jest nieuniknione. Wraz z wiekiem zmniejsza się jej gęstość i widoczne są zmarszczki. Możemy jednak ten proces nieco opóźnić, bez konieczności stosowania inwazyjnych zabiegów.

Zdjęcie Kluczem do zdrowo wyglądającej cery jest dogłębne oczyszczenie i nawilżenie /123RF/PICSEL

Zmarszczki pojawiają się w różnym wieku. Zależy to od uwarunkowań genetycznych, rodzaju skóry, sposobu pielęgnacji, a także nawyków żywieniowych. Już około 20. roku życia w skórze zaczyna ubywać włókien kolagenu i elastyny, które odpowiadają za jej jędrność i gęstość. Proces ten przebiega powoli, a wraz z upływem czasu w miejscach, gdzie skóra naturalnie się rozciąga pod wpływem mimiki, powstają kolejne linie. Mimo, iż mówi się, że po ukończeniu 25 lat zegar biologiczny zaczyna tykać, nie znaczy to, że zaraz po wejściu w trzecią dekadę upływ czasu będzie widoczny. Na długo po tym można ukryć wiek pod przykrywką zdrowo wyglądającej, promiennej cery. Jak więc pielęgnować skórę, by przez lata wyglądała młodo i czy stosowanie kosmetyków wystarczy?

Pielęgnacja

Borykasz się z przetłuszczaniem twarzy, błyszczeniem w strefie T i wypryskami? Posiadaczki cery tłustej i mieszanej nie mają łatwo. Dobra wiadomość jest taka, że problem zmarszczek pojawi się u nich dużo później! Kobiety z cerą suchą powinny więc wyjątkowo przyłożyć się do pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, jednak w obu przypadkach kluczem do zdrowo wyglądającej cery jest dogłębne oczyszczenie i nawilżenie.



Codzienna, dopasowana do potrzeb skóry pielęgnacja pozwoli opóźnić procesy starzenia. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na regularne oczyszczanie skóry i dokładny demakijaż. Dobrze przygotowana do pielęgnacji skóra lepiej oddycha i chłonie produkty nawilżające. Warto wybierać kosmetyki z kwasem hialuronowym, olejem arganowym, olejem z opuncji figowej, witaminą E i A, retinolem. Przynajmniej raz w tygodniu dobrze nałożyć maseczkę nawilżającą oraz wykonać peeling enzymatyczny, który pomoże zregenerować naskórek. Obowiązkowy w codziennej pielęgnacji jest treściwy krem pod oczy - to właśnie w okolicy oczu skóra jest najbardziej delikatna i podatna na zmarszczki.