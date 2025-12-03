Co przyniesie czwartek, 4 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Słońce

W życiu prywatnym możesz trafić na osobę, która wiele przeszła, ale jest gotowa zacząć wszystko jeszcze raz. Czasem to najlepsze, co możemy zrobić. Przeszłości nie zmienimy, a jeśli nie chcemy utracić przyszłości, już teraz cieszmy się każdym dniem. W finansach możesz odnieść sukces w budownictwie, zarządzaniu gruntami, w pracy na świeżym powietrzu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 9 Denarów

W życiu prywatnym trzeba będzie wypełnić jakieś zobowiązanie, dotrzymać słowa. Honor i dobra reputacja okażą się ważniejsze niż finansowy zysk. Gładka buzia i równie gładkie słowa dają duży kapitał zaufania, ale na dłuższą metę nie pomogą, jeśli nie idzie za nimi szlachetność, słowność, punktualność i rzeczowość. W finansach możesz zarobić na handlu sztuką.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 8 Mieczy

W życiu prywatnym nie popadaj w marazm. Niemal każde działanie będzie lepsze niż tkwienie w miejscu i czekanie na lepsze czasy. Jesteś twórcą własnego sukcesu. Los ma w tym pewien udział, ale nie obędzie się bez twojej interwencji. Jeśli czegoś pragniesz, sięgnij po to. W finansach możesz otrzymać pomoc, ofertę, która nie wygląda aż tak ciekawie, ale stwarza szanse.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Rycerz Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z człowiekiem, który oczekuje ślepego, bezwzględnego oddania. Miłość romantyczna jest dla tego kogoś sensem istnienia. Nie rozmyśla o jutrze, nie kalkuluje swoich ruchów. Każdą porażką jest niezmiennie zaskoczony, nawet jeśli sam się do niej przyczynił. W finansach możesz coś uzyskać dzięki czyjemuś zauroczeniu lub sympatii.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta As Denarów

W życiu osobistym widać swobodę, zadowolenie z tego, kim się jesteś i pozytywny stosunek do ludzi. Otaczaj się tylko tymi, którzy przyjmują odpowiedzialność za własne decyzje i rozumieją, że nie wszystko układa się zawsze po naszej myśli. Całej reszcie pozwól obejść cię z daleka. W finansach możliwa będzie spłata lub umorzenie długu, odroczenie jakieś przykrej decyzji.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kobietą władzy, która jednak zachowuje się dość egoistycznie. Nie należy wchodzić jej w drogę. Ma na tyle duży posłuch w otoczeniu, że zdołałaby je obrócić przeciw tobie. Nie potrzebujesz takich "atrakcji". W finansach możliwy będzie kontakt z właścicielką ziemską, najemczynią, szefową działu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym dobrze jest nie lekceważyć zaufania. Co ma być, to będzie, a nic, co powinno wyjść na jaw, na pewno się nie ukryje. Poświęć uwagę sprawom dzieci. W grę wchodzić mogą nie tylko narodziny, ale adopcja lub uczynienie z siebie rodziny zastępczej. W finansach możesz odnaleźć się, pomagając ludziom, którzy powracają do społeczeństwa.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 8 Buław

W życiu prywatnym nie skupiaj się na znakach i zewnętrznych przeszkodach. Uwierz we własne możliwości, w podmiotowość. Nie ma co czekać na wyroki losu. Nie na darmo powiadają, żeby pomóc Niebiosom, a wówczas i one ześlą pomoc. W finansach możesz mieć do czynienia z człowiekiem przesądnym, który decyzje uzależnia od irracjonalnych zdarzeń.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 2 Denarów

W życiu prywatnym uważaj na ludzi interesownych, nastawionych wyłącznie na zysk. Nie jest to z gruntu zły układ, ale należy wiedzieć, czego się spodziewać i nie nastawiać na zbyt wiele. Nie musisz się dla nikogo poświęcać, ale też nie możesz na niego zbytnio liczyć. W finansach istnieje ryzyko kradzieży lub dotkliwej nieuczciwości. Miej oczy dookoła głowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 2 Buław

W życiu osobistym możliwe będą konflikty, przeciąganie liny. Pilnuj, by drobna sprzeczka nie przemieniła się w ostrą kłótnię. Możesz mieć do czynienia z kimś bardzo ekspansywnym, kto stale testuje twoje granice. Nie wchodź w bezproduktywne dyskusje. W finansach lepiej mieć święty spokój niż rację. Nie zrażaj do siebie ludzi, żeby tylko postawić na swoim.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta Królowa Buław

W życiu prywatnym lepiej przywyknąć do czyjejś zmienności i budować poczucie wartości niezależnie od wyroków tamtej osoby. Nie musisz nikogo przepraszać za to, kim jesteś, a to, co dziś jest szokującą awangardą, jutro może stać się konserwatywnym standardem. W grę wchodzi kilka poważnych związków w krótkim czasie. W finansach możesz rywalizować z kobietą.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Cesarzowa

W życiu prywatnym zadbaj o żywotność, dobre samopoczucie. W zdrowym ciele zdrowy duch! Ktoś może być pod wrażeniem, jak dobrze radzisz sobie z codziennością, ile masz energii. Zdobędziesz zachwyty i komplementy optymizmem, chęcią podejmowania wyzwań. W finansach możesz przenosić się z miejsca na miejsce na dosyć krótko. Możliwa praca w reklamie.

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL