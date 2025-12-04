Spis treści: Jak objawia się choroba zwyrodnieniowa stawów? Czerwone mięso i wędliny Słodycze i słone przekąski Żywność bogata w kwasy omega-6 Fast food i kolorowe napoje Warzywa, które mogą szkodzić stawom Czego jeszcze unikać przy problemach ze stawami?

Jak objawia się choroba zwyrodnieniowa stawów?

O chorobie zwyrodnieniowej najczęściej świadczy ból jednego lub więcej stawu - zazwyczaj kolanowego lub biodrowego. Charakterystyczne są również nietypowe dźwięki, takie jak trzaski, chrzęst czy chrupanie podczas ruchu. Z kolei po dłuższym odpoczynku czy o poranku pojawia się sztywność stawów. W takiej sytuacji niekorzystne jest zarówno nadmierne obciążanie stawów (np. przez pracę fizyczną) jak i siedzący tryb życia, który osłabia mięśnie i zaburza produkcję mazi stawowej, która w naturalny sposób chroni przed ścieraniem się chrząstki stawowej. Wciąż mało kto wie, że za stany zapalne stawów odpowiadają też niektóre produkty spożywcze, także te pozornie zdrowe.

Czerwone mięso i wędliny

Czerwone mięso zawiera duże ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, które nasilają stany zapalne w organizmie i mogą przyczyniać się do niszczenia chrząstki stawowej. Lekarze ostrzegają też, że jego częste spożywanie może zwiększać ryzyko reumatoidalnego zapalenia stawów, a u osób już zmagających się z tym schorzeniem - do zaostrzenia objawów. W czerwonym mięsie znajdują się także puryny, a więc substancje zwiększające stężenie kwasu moczowego w organizmie, co nasila bóle stawów i może prowadzić do rozwoju dny moczanowej.

Z kolei wędliny, pasztety, parówki, kabanosy czy kiełbasy zalicza się do żywności wysokoprzetworzonej, bogatej w sól i konserwanty. Podnoszą one markery zapalne, a do tego sprzyjają nadwadze i otyłości.

Wędliny i kiełbasy to przetworzona żywność bogata w nasycone kwasy tłuszczowe i puryny. Częste spożywanie może nasilać bóle stawów

Słodycze i słone przekąski

Cukier, sól i tłuszcze trans to podstawowe składniki niezdrowych przekąsek, takich jak słodycze czy chipsy. Cukier nasila stany zapalne i wiąże się z białkami, uszkadzając komórki i tkanki, a także przyspiesza niszczenie się stawów poprzez wywoływanie stresu oksydacyjnego. Niezdrowe przekąski są też kaloryczną bombą, a jednocześnie pozbawione są wartościowych składników odżywczych. Przyczyniają się do cukrzycy typu 2. i otyłości - groźnych schorzeń metabolicznych, które pogarszają też kondycję stawów. Z diety wyeliminuj nie tylko słodycze i przekąski, ale też margarynę, majonez i białe pieczywo.

Żywność bogata w kwasy omega-6

Zbyt duża ilość kwasów omega-6 w stosunku do omega-3 według naukowców może nasilać objawy choroby zwyrodnieniowej i reumatoidalnego zapalenia stawów. Dlatego przy problemach ze stawami lepiej unikać oleju kukurydzianego, słonecznikowego czy sojowego, a zwiększyć ilość spożywanych tłustych ryb morskich, awokado czy oliwek i oliwy.

Fast food i kolorowe napoje

Dania typu instant, kolorowe napoje i inne produkty wysokoprzetworzone są źródłem niebezpiecznych dla zdrowia fosforanów. Zaburzają one wchłanianie się wapnia i osłabiają układ kostny. Fosforany są często dodawane jako substancje konserwujące i poprawiające konsystencję. Można je spotkać w serkach topionych, wędlinach czy płatkach śniadaniowych.

Warzywa psiankowate, takie jak pomidory, papryka i ziemniaki, mogą przyczyniać się do przewlekłych stanów zapalnych

Warzywa, które mogą szkodzić stawom

Osoby zmagające się ze stanami zapalnymi stawów powinny uważać na warzywa zawierające puryny. Choć badania wykazały, że nie są one tak niebezpieczne jak puryny pochodzenia zwierzęcego, to u bardziej wrażliwych osób mogą nasilać bóle stawów. Na pewny czas warto więc wyeliminować z diety szparagi, groszek czy szpinak.

Niebezpieczne w dużych ilościach mogą być także warzywa psiankowate, czyli ziemniaki, papryka, pomidory czy bakłażany. Zawierają one solaniny, które według badań naukowców mogą uszkadzać błony czerwonych krwinek i zwiększać przepuszczalność jelit. Na łamach "Inflammatory Bowel Diseases" w 2002 r. ukazały się też niepokojące wyniki badań, które sugerują, że nadmiar warzyw psiankowatych w diecie sprzyja rozwojowi stanów zapalnych, a nawet schorzeń autoimmnulogicznych.

Czego jeszcze unikać przy problemach ze stawami?

Osoby zmagające się z chorobami stawów powinny zrezygnować z trunków. Alkohol negatywnie wpływa na cały organizm, szkodzi też stawom - może przyczyniać się do rozwoju dny moczanowej, nasila stany zapalne i zaburza wchłanianie niektórych składników odżywczych kluczowych dla układu kostnego, np. wapnia i magnezu.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem

