Spis treści: Kiedy najlepiej aplikować antyperspirant? Daj skórze wyschnąć Mniej znaczy więcej (i po goleniu ani rusz!) Antyperspirant czy dezodorant? Sprawdź etykietę

Kiedy najlepiej aplikować antyperspirant?

Zasada numer jeden: największe znaczenie ma pora, o której aplikujesz produkt. Robisz to w porannym pośpiechu? Błąd. Zdecydowanie najlepsze efekty osiągniesz, nakładając antyperspirant wieczorem, tuż przed pójściem spać. Dlaczego? W nocy, kiedy nasze ciało odpoczywa, gruczoły potowe są znacznie mniej aktywne. Daje to składnikom aktywnym czas na wniknięcie w głąb skóry i skuteczne zablokowanie kanalików potowych, bez walki z napływającą wilgocią. Rano możesz wziąć prysznic - ochrona zadziała, a ty będziesz cieszyć się komfortem przez cały następny dzień.

Daj skórze wyschnąć

Zasada numer dwa: zawsze na suchą skórę. Aplikowanie antyperspirantu zaraz po wyjściu spod prysznica, gdy pachy są jeszcze lekko wilgotne, to marnowanie kosmetyku. Składniki aktywne potrzebują całkowicie suchej powierzchni, aby mogły prawidłowo zadziałać. Dlatego po umyciu się, osusz skórę ręcznikiem i odczekaj kilka, a nawet kilkanaście minut.

Mniej znaczy więcej (i po goleniu ani rusz!)

Zasada numer trzy: więcej wcale nie znaczy lepiej. Przesuwanie kulką lub sztyftem kilkanaście razy po skórze nie wzmocni ochrony. Wystarczą dwie lub trzy warstwy, by równomiernie pokryć całą powierzchnię pachy. Podobnie jest w przypadku sprayu - krótka, dwusekundowa aplikacja z odległości około 15 cm w zupełności wystarczy. Pamiętaj też, by dać skórze odpocząć po goleniu. Nakładanie antyperspirantu na świeżo wydepilowaną, podrażnioną skórę może skończyć się nieprzyjemnym pieczeniem i zaczerwienieniem.

Jak prawidłowo używać dezodorantu? 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Antyperspirant czy dezodorant? Sprawdź etykietę

Na koniec, małe przypomnienie: antyperspirant to nie dezodorant. Choć często używamy tych nazw zamiennie, ich działanie jest zupełnie inne. Dezodorant jedynie maskuje nieprzyjemny zapach potu, często dzięki zawartości alkoholu, który zabija bakterie. Antyperspirant natomiast ogranicza wydzielanie potu, działając bezpośrednio na gruczoły potowe. Jeśli więc zależy ci przede wszystkim na suchych pachach, upewnij się, że na etykiecie twojego produktu widnieje słowo "antyperspirant".

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 155: Jarosław Gibas INTERIA.PL