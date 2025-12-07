Co przyniesie poniedziałek, 8 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Król Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem krewkim, wybuchowym, ale też pamiętającym o tym, co dla niego ważne. Ten ktoś nigdy nie wyrzeknie się swoich przekonań. Każdy kompromis z jego strony będzie wyłącznie powierzchowny. W finansach możesz znaleźć oparcie w mężczyźnie, który potrafi słuchać i jest chętny, by nauczać. Może to być np. psycholog.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Giermek Mieczy

W życiu prywatnym twoją najskuteczniejszą bronią będą… miłe dźwięki! Może tu chodzić o grę na instrumencie, zaproszenie na koncert lub o piękne słowa. Nie oszczędzaj na komplementach. Te najbardziej wyszukane podbiją serce skuteczniej niż piękne oczy. W finansach możesz zarobić, przekazując informacje. Wystrzegaj się szpiegów gospodarczych, sabotażystów.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta Gwiazda

W życiu prywatnym ostrożnie z życzeniami, bo się mogą spełnić… Sukces jest na wyciągnięcie ręki, ale czy wiesz, co z nim zrobić? Do niektórych spraw trzeba dojrzeć. Jeśli coś cię ominęło, to najwyraźniej z pożytkiem dla Twojego spokoju. I nie jest przecież powiedziane, że szansa nie wróci… W finansach możesz otrzymać wiadomość, którą zrozumiesz wyłącznie ty.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym nie sięgaj po coś, co może cię przerosnąć. Nie jest wstydem powiedzieć "nie", podziękować za ofertę i z niej nie skorzystać. Otoczenie zachęca, by angażować się coraz bardziej, ale jedyny głos, którego musisz słuchać, to własny zdrowy rozsądek. W finansach pozornie pozytywne opcje mogą skrywać koszty i przynieść więcej kłopotów niż zysku.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 8 Denarów

W życiu prywatnym możesz otrzymać mało ekscytującą propozycję: wsparcie finansowe za poświęcanie komuś uwagi. Otaczają cię ludzie interesowni. Każdy musi zadbać o siebie, ale niektórzy posuwają chęć czerpania korzyści do granic absurdu. W finansach wystrzegaj się fałszywych obietnic oraz źle skonstruowanej umowy. Ktoś może być niewypłacalny.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 8 Kielichów

W życiu prywatnym pewne sprawy trzeba będzie odsunąć na bok. Możesz do nich wrócić jeszcze kiedyś, ale teraz szkoda twojego czasu i energii na kręcenie się w kółko. Nie przekonasz drugiej strony do zmiany nastawienia, więc najlepsze, co zrobisz, to zajęcie się sobą. W finansach ważne niegdyś sprawy stracą na znaczeniu. Nie tkwij przy czymś wyłącznie przez sentyment.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Wisielec

W życiu prywatnym trzeba będzie oprzeć się pokusom nawet z cenę czasowych wyrzeczeń, umartwienia się. Jeśli coś ma na ciebie zbyt duży wpływ, musisz przed tym uciec. Jeśli coś jest ważne ponad miarę, należy to oddać. W finansach nie bądź ofiarą własnych nawyków, wizji oraz definicji bogactwa. Im mniej, tym lepiej. Zaufaj tej odwiecznej mądrości.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta As Buław

W życiu prywatnym możliwe będzie poczucie bezpieczeństwa, odzyskanie równowagi, zadowolenie z kontaktów. Wszystko w twoich rękach, kolejny ruch należy do ciebie. Nie sarkaj na odpowiedzialność, tylko ciesz się, że masz tyle do powiedzenia i możesz dowolnie wpływać na otoczenie. W finansach może dojść do podpisania papierów, nominacji.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 4 Mieczy

W życiu prywatnym nadchodzi szansa pokoju, pogodzenia się. Ktoś nie ma siły się kłócić i będzie najpewniej wdzięczny, jeśli i ty wyciągniesz rękę na zgodę. Nawet jeśli sytuacja nie jest idealna, lepiej dążyć do wyciszenia emocji. W finansach trzeba opłakać straty i zrekompensować krzywdy, ale nie daj zrobić z siebie zakładnika czyjegoś gniewu. Przeszłość to przeszłość.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta 9 Kielichów

W życiu prywatnym sprawy mogą obrócić się na twoją korzyść. Czyjeś machlojki zostaną zdemaskowane. Pamiętaj, że najlepszą zemstą jest sukces. Nie skupiaj się na krzywdzie tych, którzy ci uchybili tylko na własnej pomyślności. W finansach są widoki na same dobre rzeczy, o ile potrafisz się nimi cieszyć i nie myślisz wciąż o niezaspokojonych ambicjach.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta Słońce

Nadchodzą pogodne chwile, pojawią się przyjaźni ludzie. Każdy z nas doświadczył straty i rozczarowania, ale to nie powód, by przestać uśmiechać się do słońca. Ono świeci dla ciebie tak samo każdego dnia, czy zakończy się on sukcesem, czy porażką. Kochaj nową szansę, którą daje świt. W finansach zysk wynika ze zrozumienia, które zdobyć można tylko doświadczeniem.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 2 Buław

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z osobą zacietrzewioną, skorą do kłótni. Tym kimś targają złe emocje, niemające wiele wspólnego z tobą. Nie warto więc brać do siebie uszczypliwości i odpowiadać na zaczepki. W finansach zadbaj o dobre kontakty w zespole, nie daj sobie przypiąć łatki człowieka trudnego w obejściu, wybuchowego.

