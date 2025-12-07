QUIZ: Czy dogadałbyś się z góralem? Wynik 10/16 to już sukces
Górale podhalańscy mają wiele swoich tradycji, słyną z bogatej kultury, wyjątkowej kuchni, barwnych strojów, charakterystycznego stylu życia, a przede wszystkim jedynej w swoim rodzaju mowy. To właśnie gwara góralska jest najbardziej charakterystycznym wyróżnikiem mieszkańców terenów górskich. Mimo iż są Polakami, słowa, które między sobą wypowiadają dla wielu bywają niezrozumiałe. Myślisz, że dogadałbyś się z góralem? Rozwiąż krótki quiz, a się przekonasz.
Spis treści:
- Skąd wzięła się gwara góralska?
- Myślisz, że dogadałbyś się z góralem? Rozwiąż quiz i sprawdź
Skąd wzięła się gwara góralska?
Mieszkańcy południa Polski zapewne znają najbardziej popularne zwroty górali. Dla tych, którzy zamieszkują oddalone od Podhala tereny, język ten bywa jednak zupełnie niezrozumiały. Mimo iż gwara góralska zaczęła się kształtować dawno temu (swoje początki miała w XIII wieku), nadal pozostaje żywa i wciąż ewoluuje, a górale są z niej dumni. Ich sposób porozumiewania się jest mieszanką języków ludności, która przed laty osiedlała się na Podhalu - w tym pasterzy wołoskich, a także wpływów niemieckich, słowackich i węgierskich.
Myślisz, że dogadałbyś się z góralem? Rozwiąż quiz i sprawdź
Gwara podhalańska czyni górali wyjątkową grupą etniczną. Ci, którzy sądzą, że bez najmniejszych problemów dogadaliby się z góralami, mogą się jednak nieco zdziwić. Ich dialekt bywa bardzo specyficzny, a wiele słów brzmi zupełnie inaczej niż te, których używamy na co dzień. Chcesz sprawdzić jak dobrze znasz gwarę góralską? Poniższy quiz rozwieje twoje wątpliwości.