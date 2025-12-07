Mieszkańcy południa Polski zapewne znają najbardziej popularne zwroty górali. Dla tych, którzy zamieszkują oddalone od Podhala tereny, język ten bywa jednak zupełnie niezrozumiały. Mimo iż gwara góralska zaczęła się kształtować dawno temu (swoje początki miała w XIII wieku), nadal pozostaje żywa i wciąż ewoluuje, a górale są z niej dumni. Ich sposób porozumiewania się jest mieszanką języków ludności, która przed laty osiedlała się na Podhalu - w tym pasterzy wołoskich, a także wpływów niemieckich, słowackich i węgierskich.