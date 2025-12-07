Spis treści: Czy warto kupić łososia na Wigilię? Czy każdy łosoś jest zdrowy? Jak rozpoznać, że łosoś jest świeży i wysokiej jakości? Co kolor, zapach i konsystencja łososia mówi o jego jakości? Na te rzeczy zwróć uwagę

Czy warto kupić łososia na Wigilię?

Łosoś to zdaniem wielu Polaków jedna z najsmaczniejszych ryb. Ma delikatny, a jednocześnie wyrazisty smak, jej przygotowanie jest bardzo proste, a ponadto należy do ryb tłustych - bogatych w wiele prozdrowotnych składników. Zawiera witaminy (z grupy B, D, A, E), minerały (magnez, potas, selen i jod), dobrze przyswajalne białko, a przede wszystkim cenne kwasy tłuszczowe omega-3. Nie potrzeba wielu przypraw i dodatków, aby smakował wyśmienicie. Łososie są także coraz częściej kupowane na Wigilię. Serwujemy je zamiast karpia lub jako drugi rodzaj ryby na świątecznych stole.

Czy każdy łosoś jest zdrowy?

Mimo iż łosoś to ryba o wielu zaletach, ma też jednak swoje słabe strony. Jedną z nich jest cena - za kilogram świeżego fileta ze skórą trzeba zapłacić od 50 do nawet 100 zł. Ponadto uznaje się, że łososia najlepiej jeść w rozsądnych ilościach z uwagi na potencjalne ryzyko skażenia mięsa metalami ciężkimi, dioksynami i pestycydami - mowa szczególnie o rybach pochodzących z hodowli. Zaleca się więc wybierać łososia ze sprawdzonych, zaufanych źródeł, preferując odmiany żyjące dziko lub hodowle o wysokich standardach.

Jak rozpoznać, że łosoś jest świeży i wysokiej jakości?

Niekiedy zdarza się, że łosoś sprzedawany jest w marketach na promocyjnych cenach, jednak w tym wypadku należy zachować szczególną ostrożność. Nierzadko bowiem zdarza się, że już na sam widok rybiego mięsa można nabrać wątpliwości, co do jego jakości i świeżości. Warto więc wiedzieć, czym sugerować się podczas wyboru ryby, aby nie wydać pieniędzy na marne.

Co kolor, zapach i konsystencja łososia mówi o jego jakości? Na te rzeczy zwróć uwagę

Wskazówek dotyczących kupowania łososia już jakiś czas temu udzielił w sieci znany doktor dietetyki - Michał Wrzosek. Wyjaśnił na co zwrócić uwagę przy wyborze tej konkretnej ryby, jaki powinien być jej kolor, konsystencja oraz zapach.

Kolor od pomarańczowej do różowego jest okej, ale uważaj na wyblakłe odcienie - to oznaka, że łosoś może nie być świeży.

Białe linie powinny być wyraźne. Jeśli są rozmazane to znak, że łosoś jest nieświeży.

Sprężyste mięso to dobra oznaka, jeśli zostaje wgniecenie to lepiej odłóż łososia na półkę.

Mętny śluz i nieprzyjemny zapach ryby to alarm - świeża ryba pachnie morzem, a nie amoniakiem.

Szukaj certyfikatów MSC, które świadczą o tym, że łosoś jest poławiany z szacunkiem dla środowiska - wyjaśnił na Tik Toku ekspert.

