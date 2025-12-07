Najlepsze miasta na emeryturę w Polsce. Seniorom żyje się tam najwygodniej
W Polsce żyje ok. 10 milionów osób po 60. roku życia. Seniorzy stanowią już więcej niż 25 proc. całej populacji naszego kraju, a prognozy mówią, że liczby te będą się regularnie zwiększać. Żyjemy coraz dłużej i zaczynamy mieć większe oczekiwania co do jakości emerytury. Na szczęście za tym trendem podążają polskie miasta. Sprawdź, gdzie w Polsce seniorzy mogą liczyć na dobrą opiekę medyczną, wygodny transport, wsparcie samorządu i atrakcyjne wydarzenia kulturalne w przystępnej cenie.
Spis treści:
- Ostrów Wielkopolski - najbardziej przyjazne miasto dla seniorów
- Gdynia - międzypokoleniowe miasto
- Nowy Sącz - miasto dla aktywnych seniorów
Ostrów Wielkopolski - najbardziej przyjazne miasto dla seniorów
Ostrów Wielkopolski został liderem "Rankingu przyjaznych miast - życie dla seniorów" opublikowanego w 2024 r. przez portal lokalnapolityka.pl. O wyniku decydowali sami mieszkańcy miast, bazując na własnych doświadczeniach. W badaniu aż 76,92 proc. mieszkańców uznało, że Ostrów Wielkopolski to miasto przyjazne seniorom. Ankietowani docenili przede wszystkim politykę społeczną ukierunkowaną na osoby starsze. Już kilka lat temu Ostrów dołączył do sieci "Miast Przyjaznych Starzeniu" WHO. Otwierają się tu kolejne Domy Seniora, działa teleopieka zwiększająca poczucie bezpieczeństwa starszych osób, dostępna jest także bogata oferta warsztatów i wydarzeń kulturalnych w przystępnej cenie. Na wysokim poziomie działa profilaktyka najczęstszych schorzeń, a miasto stara się też zwiększyć dostępność do wsparcia psychologicznego i opieki domowej. Władze dążą też do całkowitej likwidacji barier architektonicznych w mieście.
Mieszkańcy cenią Ostrów także za niewielkie odległości, mniejsze natężenie ruchu i hałas, co przekłada się na większy komfort życia. Seniorzy chwalą także spokój i życzliwość ludzi.
Gdynia - międzypokoleniowe miasto
Gdynię uznaje się za najlepsze miasto do życia w Polsce - zajęła 97. miejsce na świecie i najwyższe z polskich miast w międzynarodowym rankingu "Happy City Index 2025". Znajduje się też na podium rankingu najbardziej "zdrowych miast", co zawdzięcza idealnemu połączeniu rozbudowanej miejskiej infrastruktury, dostępu do morza i ogromnych obszarów zieleni. Seniorzy mogą tu liczyć zarówno na łatwy dostęp do opieki medycznej, jak i czyste powietrze oraz leczniczy mikroklimat. Działa tu też wiele Klubów Seniora i centrów aktywności, które oferują warsztaty i zajęcia ruchowe w niskiej cenie.
Władze miasta zapraszają seniorów do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach dotyczących planowania kolejnych działań na rzecz lokalnej społeczności. Celem jest zbudowanie międzypokoleniowego miasta, w którym będzie się dobrze żyło wszystkim grupom społecznym.
Nowy Sącz - miasto dla aktywnych seniorów
Nowy Sącz zajął drugie miejsce w rankingu miast przyjaznych seniorom. Mieszkańcy cenią przede wszystkim bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Działa tu wiele organizacji senioralnych, które zapewniają zajęcia ruchowe i artystyczne, a także projekty integracyjne łączące społeczność. Starsze osoby mogą rozwijać zainteresowania na Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, a "Karta Dobra" zapewnia realne wsparcie w codziennym życiu.
Nowy Sącz może się też poszczycić bogatą historią i piękną architekturą oraz malowniczym położeniem i bliskością natury. Aktywni seniorzy docenią zniżki na przejazdy kolejowe i możliwość wygodnego i szybkiego przedostania się do popularnych uzdrowisk i kurortów z siecią szlaków turystycznych. Z Nowego Sącza można z łatwością dostać się do Krynicy-Zdrój, Piwnicznej-Zdrój, Muszyny, Rytra czy Żegiestowa.
