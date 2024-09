Osłabione włosy po lecie. Jak je zregenerować?

Lato, choć pełne słońca i wakacyjnych przygód, może okazać się zdradliwe dla kondycji naszych włosów. Wysoka temperatura, promieniowanie UV, słona morska woda oraz chlor z basenów to tylko niektóre z czynników, które nasze osłabiają włosy.



Pod ich wpływem dochodzi do uszkodzeń wiązań białkowych i aminokwasów, które budują strukturę włosów. W efekcie pasma tracą wilgoć, kolor staje się wyblakły, a cebulki włosów ulegają osłabieniu, co prowadzi do ich wypadania.



Niezależnie od tego, jak intensywne są nasze letnie aktywności, nie powinniśmy zapominać o odpowiedniej pielęgnacji i nawilżaniu włosów oraz dbaniu o zdrową dietę i nawodnienie organizmu.

Wygładza, nadaje połysk i sprężystość. Ten prosty domowy zabieg błyskawicznie poprawi kondycję włosów

Olejowanie włosów to jeden z najlepszych sposobów na ich regenerację po intensywnym lecie. Naturalne oleje są bogate w składniki odżywcze, które wzmacniają włosy, chroniąc je jednocześnie przed dalszymi uszkodzeniami.



Proces olejowania można dostosować do porowatości włosów - pasma wysokoporowate najlepiej reagują na oleje takie jak lniany czy z pestek winogron, natomiast włosy niskoporowate cenią sobie olej kokosowy czy masło shea.



Regularne stosowanie odpowiednio dobranych olejów pomaga zredukować problem puszenia się włosów, nadaje im blasku oraz poprawia ich strukturę. Pamiętajmy jednak, że źle dobrany olej może zaszkodzić, dlatego ważne jest, by dopasować go do indywidualnych potrzeb naszych włosów.

Suche włosy można zregenerować za pomocą maski z oleju 123RF/PICSEL

Zdrowe włosy to zdrowa skóra głowy. Ten zabieg często pomijamy, lecz jest kluczowy

Po lecie nie tylko włosy, ale i skóra głowy wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Regularny peeling skóry głowy to sposób na dokładne oczyszczenie, usunięcie martwego naskórka oraz pobudzenie krążenia krwi. Dzięki temu mieszki włosowe są lepiej odżywione, co sprzyja zdrowemu wzrostowi włosów.



Gotowe peelingi możemy kupić w aptekach i drogeriach, jednak taki produkt przygotujemy również samodzielnie we własnym domu. Do jego przygotowania wystarczy nam:



1/2 szklanki jogurtu

1 łyżka wybranego oleju np. z pestek winogron1

1/4 szklanki cukru.

Taką mieszankę wystarczy nałożyć na umytą głowę, a następnie delikatnie ją wmasować. Po pięciu minutach całość można spłukać letnią wodą, a następnie ponownie myjemy głowę.



Peeling warto wykonywać co 1-2 tygodnie, jednak w przypadku podrażnionej skóry głowy, najlepiej skonsultować się z dermatologiem lub trychologiem.

Nie tylko pielęgnacja, ale i pełnowartościowa dieta. Co jeść, by wzmocnić włosy?

Aby utrzymać włosy w dobrej kondycji, warto zwrócić uwagę nie tylko na ich pielęgnację, ale również na właściwe odżywianie. Dieta bogata w składniki odżywcze ma kluczowe znaczenie dla zdrowia włosów, skóry i paznokci.



W codziennym jadłospisie warto uwzględnić pestki dyni, siemię lniane i migdały, które dostarczają cennych składników odżywczych wspierających wzrost włosów. Również pełnoziarniste produkty, takie jak pieczywo, kasze czy makarony, są ważne, ponieważ dostarczają witaminy B1.



Warto także sięgać po pomidory, które są źródłem biotyny, oraz białkowe produkty, takie jak chude mięso, drób, ryby, rośliny strączkowe i jajka.



Dodatkowo nie zapominaj o pestkach słonecznika, orzechach, nasionach sezamu i kiełkach pszenicy, które są naturalnym źródłem witaminy B6, E oraz kwasu pantotenowego, stymulujących zdrowy wzrost włosów.