Pozostaw na 20-30 minut, a następnie dokładnie spłucz. Zapomnisz o suchych włosach

Olejowanie włosów - olejowanie to jeden z najstarszych i najskuteczniejszych sposobów na nawilżenie włosów. Można do tego używać różnych olejów, takich jak olej kokosowy, oliwa z oliwek, olej arganowy czy olej jojoba. Oleje te są bogate w kwasy tłuszczowe, witaminy i antyoksydanty, które głęboko wnikają w strukturę włosa, nawilżając go i regenerując. Wystarczy nałożyć olej na całą długość włosów, szczególnie na końcówki, i pozostawić na minimum godzinę, a najlepiej na całą noc. Po tym czasie należy umyć włosy delikatnym szamponem.