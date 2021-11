Zalotka to mały, prosty przyrząd kosmetyczny, który służy do podkręcania rzęs. Kształtem przypomina trochę nożyczki, ale zamiast ostrzy ma zacisk. Jako pierwszy zalotkę opatentował w 1952 roku William Beldue. Dziś na rynku dostępne są zarówno zalotki klasyczne jak i termiczne.

Jak prawidłowo korzystać z zalotki?

Korzystanie z klasycznej zalotki jest proste, choć wiele kobiet potrzebuje czasu, by nabrać wprawy i polubić ten zabieg. Przed użyciem zalotki należy zrobić dokładny demakijaż oczu - ważne, by rzęsy były czyste i wysuszone. Teraz podciągamy powiekę, łapiemy rzęsy zalotką i ściskamy je przez kilka sekund.

Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczkami mocnych, zdrowych rzęs, to zalotkę możemy stosować nawet codziennie. Wizażyści zalecają jednak umiar, bo rzęsy nie lubią nadmiernego naciągania. Nieumiejętne korzystanie z zalotki może je osłabić, a nawet doprowadzić do ich wyrwania! Zalotka powinna być również zawsze perfekcyjnie czysta, by nie przenosić zanieczyszczeń i nie dopuścić do rozwoju stanów zapalnych oka i spojówek.

Jeśli przeraża cię korzystanie z zalotki klasycznej, na rynku są już dostępne komfortowe i proste w użyciu zalotki termiczne, dające trwalszy efekt wywinięcia rzęs.



WAŻNE: Nie wolno używać zalotki na wytuszowane rzęsy, ponieważ mogą się pokruszyć, a nawet wypaść! Najpierw stosujemy zalotkę, a dopiero później tusz do rzęs – to jedyna właściwa kolejność.



