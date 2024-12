Jaki masz typ cery? Wykonaj prosty test, by nie mieć wątpliwości

Piękna, świeża i zadbana skóra to marzenie większości kobiet. Osiągnąć to można dzięki odpowiedniej pielęgnacji, dostosowanej do naszego rodzaju cery. Tylko jak rozpoznać typ cery, którym obdarzyła nas natura? Banalny test pozwoli to sprawdzić. Potrzebujesz do tego jedynie papierowej serwetki.