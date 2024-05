Pixie cut, choć krótszy niż tradycyjny bob ( fryzura sięga do ucha albo jeszcze wyżej ), może być fantastyczną opcją dla dojrzałych kobiet z normalnymi lub cienkimi włosami. Jest to fryzura łatwa w pielęgnacji i bardzo modna, która ładnie okala twarz.

Ta fryzura słynie z ostrego cięcia i mocnego przejścia między przodem (grzywka) a tyłem fryzury. Jeśli myślisz, że jest to stylizacja zarezerwowana dla młodych kobiet, spieszymy wyprowadzić cię z błędu. To bardzo interesująca propozycja dla kobiet po 50-tce , które chcą się wyróżnić, podkreślić swoją urodę, dodać sobie energii i wpłynąć na proporcje twarzy. Od stopnia cieniowania i ułożenia kosmyków zależy bowiem to, czy twoje czoło będzie wysokie, a policzki zaokrąglone, czy wręcz przeciwnie.

Obecnie modne są różne rodzaje boba, ale szczególnie popularne są krótkie, odważne cięcia. Bob z delikatnymi asymetrycznymi końcówkami oraz grzywkami i odważne koloryzacje są na topie, ponieważ pozwalają stworzyć świeży i nowoczesny wygląd. Warto wziąć pod uwagę nie tylko strzyżenie, ale też farbowanie. Sombre to technika, która polega na stopniowym rozjaśnianiu włosów na końcach albo poszczególnych pasemek, sprawiając, że okalają one twarz i szyję podobnie jak krótka fryzura. Na plus jest to, że w ten sposób ukryjesz też siwe włosy.