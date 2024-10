Naukowe wyjaśnienie tego zjawiska jest jednak bardziej skomplikowane. Nagłe siwienie włosów może być wywołane pewnym schorzeniem, ale nie jest to dokładnie to, co mamy na myśli, mówiąc o "siwieniu w jedną noc". Siwienie jest procesem związanym z utratą pigmentu - melaniny - we włosach, co w naturalnych warunkach następuje stopniowo. Gwałtowna utrata pigmentu w ciągu jednej nocy jest praktycznie niemożliwa.