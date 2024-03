Klasyczna czerwień, spokojny beż czy nieco ciemniejsze odcienie? Panie w wieku 50 plus wcale nie muszą rezygnować z ulubionych szminek. Kluczem nie jest metryka, ale odpowiednio dobrany kolor potrafi odmłodzić, podkreślić urodę, odświeżyć cerę i dodać pewności siebie.

Idealna szminka dla pań 50 plus

Zacznijmy od tego, jakie kolory nam w tym pomogą. Kobiety w dojrzałym wieku w swojej kosmetyczce powinny mieć pomadki w "bazowych odcieniach". Chodzi o odcienie brązu czy odcienie nude - do takich można zaliczyć m.in. odcienie beżu, kolor kawowy czy camelowy. Kolory sprawdzą się zwłaszcza na co dzień.

Panie 50 plus śmiało mogą sięgać również po kolor różowy - w tym przypadku warto jednak dobrać go do typu urody. Panie o ciepłym typie urody powinny raczej wybierać szminki w różanych odcieniach lub fuksję, z kolei przedstawicielki chłodnego typu - szminki w kolorze pudrowego różu lub koralowe.